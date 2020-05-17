وزير التعليم : تلقينا 15 مليون مشروع بحثي إلكتروني وورقي من طلاب صفوف النقل

قال إنه بانقضاء امتحانات الثانوية العامة والفنية ستكون مصر البلد الوحيد التي لم يخسر فيها طالب عامه الدراسي بسبب وباء كورونا.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إن عدد المشروعات البحثية التي قدمها طلاب صفوف النقل بلغت 15 مليون مشروع ما بين تسليم ورقي و إلكتروني.

الوزير : مصر البلد الوحيد التي لم يخسر فيها طالب عامه الدرسي بسبب وباء كورونا

وأشار الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي على قناة صدي البلد ، إلى أنه بانقضاء امتحانات الثانوية العامة والفنية ستكون مصر البلد الوحيد التي لم يخسر فيها طالب عامه الدراسي بسبب وباء كورونا.

واستكمل شوقي أن الوزارة استكملت أمس آخر أيام الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، بإجمالي 1.2 مليون طالب.

ولفت الوزير إلى نجاح تجربة الامتحانات من حيث تخطت نسبة الطلاب اللذين تمكنوا من أداء الإمتحانات الإلكترونية حاجز 99٪.

وأشار الوزير إلى أنه لم يتبق أمامنا سوى امتحانات الثانوية العامة والفنية وبذلك نكون أنهينا العام الدراسي 2020 بأفضل أداء بين دول العالم في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير آن الاوان أن نكون في الصدارة والقيادة.

ولفت الوزير إلى أن كل دولة لها ظروفها ومعطياتها ، وآليات في التعامل مع جائحة كورونا ، حيث أن هناك دولا قررت الغاء الامتحانات.

وأكد الوزير أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الثانوية العامة والفنية ، في المواعيد المقررة.