وزير التعليم: تقدمنا بمشروع قانون يسمح لطلاب الثانوية العامة إعادة السنة وليس «التحسين» وفقا للتكلفة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم ، عن إعداد مشروع قانون بمجلس الوزراء يسمح لطالب الثانوية العامة إعادة السنة وليس “التحسين” وفقاً للتكلفة ، وأنه سيتم عرضه على مجلس النواب بعد الموافقة عليه بمجلس الوزراء .

جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ظل أن هناك طلاب متفوقين ويحصلون على مجموع ضعيف ويريدون أن يحصلوا علي درجات أكثر لذا سنتقدم بهذا القانون.

وأعلن وزير التعليم ، أنه تم ضخ 30 مليون جنيه لحل أزمة نقص العمال في المدارس.

وكشف الوزير، أن إعداد كارنيه “أنا المعلم” يتيح للمدرسين الشراء من بعض المناطق بأسعار مخفضة دعما للمعلمين، قائلا: لا تطوير بدون الارتقاء بمستوى المعلمين، ولابد أن يحصل على وضعه المادي والمعنوي.

وأكد حجازي، أن الدولة ووزارة التربية والتعليم تولي أهمية كبير بملف التعليم الفني، قائلا: التعليم الفني قاطرة التنمية.

واشار وزير التعليم إلي أن لا تطوير حقيقي للتعليم دون الارتقاء بوضع المعلم لنكون امام منظومة تعليمية حقيقية و الارتقاء بوضع المعلم ماديا و معنويا جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس .

وأشار وزير التربية و التعليم خلال الجلسة العامة الي اهتمام الدولة بالتعليم الفني و الاهتمام بالجودة في هذا الملف مضيفا ” لا يجب أن يقتصر الأمر على مجرد اتباع منهج الحفظ و التلقين في التعليم الفني و يجب أن يمتد الأمر للدراسة بشكل علمي

وحذر وزير التربية و التعليم من استمرار الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفني قائلا ” لا بد من تغيير الصورة تحفيز المستثمرين على الاستثمار في ملف التعليم الفني بما يرتقي بهذا القطاع