وزير التعليم : تغطية عجز رياض الأطفال بالكامل بالمرحلة الأولى من مسابقة تعيين 150 ألف معلم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل مسابقة تعيين 150 ألف معلم ، ونوه الوزير خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة المعلمين ، أن التعيينات ممتدة على مدار 5 سنوات.

واستكمل الوزير أن المرحلة الأولى تضم 30 ألف منهم ما يزيد عن 15 ألفا ليغطوا العجز بالكامل في مرحلة رياض الأطفال ، خاصة أن خريطة العجز توضح جميع الاحتياجات الفعلية.

واستكمل أن الباقي سيتم توزيعهم علي معلمي الفصل ، وسيتم من خلال 27 مسابقة ومن ثم سيتم تنظيم 56 مسابقة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن عجز المدرسين والفصول جميعها مشاكل مزمنة لكن الرئيس وجه بدراسة سد العجز في الفصول والمعلمين ، رغم ما سيشكله ذلك من عبء على الدولة.

ونوه الوزير إلى أن الزيادة السكانية ، والتي تصل إلى 800 ألف مولود سنويا ومن ثم فإن المسابقة المزمع عقدها لتعيين المدرسين ستراعي الاحتياجات الفعلية وكذلك الزيادات المستقبلية.

ولفت الوزير إلى أنه تم التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعمل خريطة واقعية عن العجز الفعلي للمعلمين سواء التخصص والتوزيع الجغرافي.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من المسابقة في الجولة الأولى القضاء على العجز في مرحلة رياض الأطفال ، ثم معلمي الفصل بعد ذلك.

وشدد شوقي على أهمية انتقاء ذوي الخبرة لتلك المراحل التعليمية والتي ستشكل المستقبل.

ولفت إلى التنسيق بين العديد من أجهزة الدولة لوضع التكلفة المالية وضمها للموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن وزارة التعليم حددت شروط المسابقة ، وذلك بالتعاون مع الخبراء من كافة مؤسسات الدولة.