وزير التعليم : تسليم المشروعات البحثية للطلاب المصريين في الخارج عبر منصة «EDMODO»

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسليم المشروعات البحثية للطلاب المصريين في الخارج عبر منصة EDMODO التعليمية.

وقال الوزير إنه تم التوصل لفتح منصة إيدمودو التعليمية للطلاب المصريين العالقين في الخارج، ما يوفر الفرصة لعشرات الآلاف من الطلاب بالخارج لتقديم المشروعات البحثية.

كما كشف الوزير خلال مداخلة تليفونية على قناة إكسترا نيوز إنه سيتم الإعلان عن كيفية تقديم طلاب التعليم الفني المشروعات البحثية إلكترونيا.

وأشار الوزير إلي أن تسليم مشروعات التعليم الفني سيبدا مباشرة بعد الانتهاء من التعليم العام 18 مايو.