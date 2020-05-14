اتصالات وتكنولوجيا

وزير التعليم : تسليم المشروعات البحثية للطلاب المصريين في الخارج عبر منصة «EDMODO»

سيتم الإعلان عن كيفية تقديم طلاب التعليم الفني المشروعات البحثية
جهاد سالم 1:03 ص, الجمعة, 15 مايو 20 1:03 ص, الجمعة, 15 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسليم المشروعات البحثية للطلاب المصريين في الخارج عبر منصة EDMODO التعليمية.

وقال الوزير إنه تم التوصل لفتح منصة إيدمودو التعليمية للطلاب المصريين العالقين في الخارج، ما يوفر الفرصة لعشرات الآلاف من الطلاب بالخارج لتقديم المشروعات البحثية.

كما كشف الوزير خلال مداخلة تليفونية على قناة إكسترا نيوز إنه سيتم الإعلان عن كيفية تقديم طلاب التعليم الفني المشروعات البحثية إلكترونيا.

وأشار الوزير إلي أن تسليم مشروعات التعليم الفني سيبدا مباشرة بعد الانتهاء من التعليم العام 18 مايو.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

طارق شوقي: ثورة كبرى في التعليم الفني.. ونستهدف تدريس مناهج دولية

جهاد سالم 8:00 م, الأربعاء, 13 نوفمبر 19

رئيس الوزراء يستعرض جوانب التعاون المستقبلي مع ألمانيا لتطوير التعليم الفني

محمد بدر 7:47 م, الأحد, 14 يوليو 19

«التعليم»: مد فترة التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو

جهاد سالم 10:08 م, الأثنين, 8 يوليو 19