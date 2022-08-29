وزير التعليم: تخفيف منهج رابعة وخامسة ابتدائي بما لا يضر بفلسفته (فيديو)

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم حاليا العمل على تعديل منهج سنة رابعة ومنهج سنة خامسة بما لا يضر بفلسفته .

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه لن يتم تعديل منهجي رابعة وخامسة ابتدائي، بل سيتم تخفيفه.

وتابع حجازي أنه سيتم زيادة قيمة الحصة الواحدة للمدرس لتصبح 20 جنيها بدلا من 3.40 جنيه ، موضحا أن تلك أحد الأسباب التي تؤدي إلي زيادة الدروس الخصوصية.

وأشار حجازي إلى أن بعض المدارس في عدد من المحافظات لن تعقد بها لجان ثانوية عامة مرة أخرى نتيجة أعمال الشغب التي حدثت خلال امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تلك المحافظات هي سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان وكفر الشيخ والدقهلية، مضيفاً أنه تم تكليف لجنة لدراسة نظام امتحانات الثانوية العامة .

وأشار حجازي إلي أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي على منصة الوزارة يشارك فيه كافة الأطراف لتلقي المقترحات الخاصة بالعملية التعليمية في مختلف السنوات الدراسية من قبل أولياء الأمور.