وزير التعليم: تأثير محمد صلاح في الخارج لا يحققه 100 خبير

مدحت إسماعيلقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الاثنين، إن مصر مشهورة بعلمائها منذ مئات السنين، والعلماء لا يتقصرون فقط علي العلم.وأضاف أن اللاعب المصري محمد صلاح علي سبيل المثال، كان له تأثير كبير لا يحققه 100 خبير؛ نظرا لأنه محترف في مجال معين، ومن ثم فإن القوة الناعمة لا تقتصر فقط ع

مدحت إسماعيل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الاثنين، إن مصر مشهورة بعلمائها منذ مئات السنين، والعلماء لا يتقصرون فقط علي العلم.

وأضاف أن اللاعب المصري محمد صلاح علي سبيل المثال، كان له تأثير كبير لا يحققه 100 خبير؛ نظرا لأنه محترف في مجال معين، ومن ثم فإن القوة الناعمة لا تقتصر فقط علي وزارة الخارجية.

جاء ذلك في كلمة الوزير في مؤتمر صحفي لتوقيع شراكة مع شركة “كلاريفيت أناليتيكس” لإطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية،

وأوضح أهمية توقيع بروكول تعاون لإنشاء أول فهرس عربي دولي علي مستوي العالم

وقال إن أهمية الفهرس سيساعد علي تصدير المنتج الفكري للخارج وذلك لم يكن موجودا، موضحا أن عدد من الدول الكبري منها الصين وروسيا سبقت في أصدار فهرس للدوريات بمختلف أنواعها.

وتابع: روسيا بعد إطلاقها الفهرس الروسي في عام2105 زاد عدد الدوريات الصادرة بنسبة 210‎%‎، والصين زادت عدد دورياتها العلمية عقب إصدار الفهرس الصيني في عام 2008.

وأشار الوزير إلى أن وضع الأبحاث في فهرس يتطلب جودة عالية لتلك الأبحاث الامر الذي سيحدد عدد المستفيدين. منها.