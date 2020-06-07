وزير التعليم : بدء العام الدراسي الجديد أول أكتوبر.. وجارٍ التحضير للتعليم المدمج

من المتوقع بدء العام الدراسي 2020 /2021، أواخر سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه من المتوقع بدء العام الدراسي 2020 /2021، أواخر سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبل.

ونوه شوقي إلى عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا موسعًا لبحث خطط العام الدراسي الجديد، بحضور وزيري التعليم العالي والاتصالات.

ولفت شوقي إلى أن الاجتماع بحث الاحتياجات المالية، وخطة العام الدراسي المقبل، وتم خلال الاجتماع عرض عدة بدائل.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم بحث العام الدراسي الجديد عقب الانتهاء من منظومة امتحانات الثانوية العامة.

واستكمل شوقي أن الدولة تفكر للأمام؛ حيث يجري بحث مستقبل 22 مليون طالب في العام الدراسي الجديد بعد شهرين وليس فقط 600 ألف طالب إجمالي طلاب الثانوية العامة.

وقال شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي على قناة صدى البلد، إنه من المطروح إلى حد بعيد، تقليل أيام الدراسة، بالمدارس وتقسيم الفصول إلى مجموعات.

واستكمل شوقي إنه سيتم استغلال المنظومة التكنولوجية والمعلوماتية، التي تم التأسيس لها، في ظل أزمة كورونا، من منصات تعليمية عديدة.

وواصل الوزير أن التعليم المدمج، بين المدارس والوسائل التعليمية الالكترونية، له العديد من الميزات، ومنها حل أزمة كثافة الفصول، من خلال تقسيم الفصول على 3 مجموعات.

وطبقًا لنظام التعليم المدمج تذهب كل مجموعة للمدرسة يومين بهدف التواصل المباشر مع المدرس، ويتم استكمال باقي أيام الدراسة من المنزل.

ونوه الوزير إلى أنه يجري بحث آليات إتاحة الوسائل التكنولوجية للطلاب في التعليم الأساسي والجامعي.

وتطرق شوقي إلى أن التوجهات للتعليم الإلكتروني عالمية، حيث أعلنت جامعة كامبريدج التحول للتعليم الإلكتروني بالكامل العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أن مصر لن تشهد تحولًا بالكامل في هذه المرحلة، وإنما يجري دراسة زيادة جرعة التعليم الإلكتروني.