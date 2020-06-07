وزير التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع من المنزل بنظام البوكلت

تم التوصل إلى إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع من المنزل

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن حل مشكلة المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير إنه تم التوصل إلى إجراء امتحانات المواد غير المضافة من المنزل.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم توزيع بوكلت لامتحان المواد غير المضافة للمجموع على الطلاب لحله بالمنزل.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تسليم الطلاب بوكلت امتحان التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء يوم امتحان اللغة العربية، على أن يعيدوا البوكلت بعد الإجابة عن الامتحان يوم 12 يوليو.

واستكمل: إنه سيتم تسليم بوكلت التربية الوطنية يوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويقوم الطلاب بتسليمه اليوم الأخير في الامتحانات 21 يوليو.