وزير التعليم : امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 30% ورقي للأسئلة المقالية و70% اختيار من متعدد إلكترونيا 

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستقام في فصول مؤمَّنة بالكامل بنظام الأسئلة الجديدة.

واستكمل الوزير أن نظام الامتحان سيكون 30% للأسئلة المقالية يتم إجراؤها ورقيًّا، و70% اختبار من متعدد يتم عقدها إلكترونيًّا من خلال التابلت.

ولفت الوزير إلى أنه، على سبيل المثال، لو امتحان اللغة العربية 3 ساعات؛ الساعة الأولى للأسئلة المقالية الورقية، والباقي الامتحان الإلكتروني.

ونوه الوزير بأن تقسيم جداول الامتحانات إلى فترتين: صباحية ومسائية، حيث سيؤدي الطلاب في المدارس المجهزة إلكترونيًّا الامتحانات من مدارسهم في الفترة الصباحية.

واستكمل أنه سيتم عقد امتحانات في الفترة المسائية بالمدارس المؤهلة للامتحانات الإلكترونية، وذلك للطلاب من المدارس غير المؤهلة.

وقال الوزير إن المواد غير المضافة للمجموع والمستوي الرفيع سيتم عقد امتحاناتها من داخل المدرسة وليس من المنزل.

وحول التصحيح أشار الوزير إلى أن التصحيح سينقسم أيضًا إلى جزأين؛ الأول من خلال لجان تقدير بالمدارس لتصحيح الأسئلة المقالية، والثاني تصحيح إلكتروني لأسئلة الاختيار من متعدد بامتحانات التابلت.

وفيما يتعلق بمواد الهوية لطلاب المدارس الدولية قال الوزير إنه سيتم عقدها أيضًا بالمدارس.