وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح و85% من الأسئلة اختيار من متعدد

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في امتحانات الثانوية 2023.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل امتحانات امتحانات الثانوية العامة الجديدة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، إلى أن الامتحانات ستضم 85% من أسئلة اختيار من متعدد، وما لا يزيد عن 15% أسئلة مقالية قصيرة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الثانوية ستكون بنظام الكتاب المفتوح، مثل العام الماضي، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم.

وأضاف حجازي أن أسئلة الامتحانات مختارة من بنك الأسئلة، ولكن تتم مراجعتها من قِبل لجنة متخصصة؛ لضمان تطبيق المواصفات المحددة.