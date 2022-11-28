وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها وطرح نموذج في التيرم الثاني

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأكد الوزير بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواعيد المحددة مسبقا 10 يونيو المقبل، وعقد امتحانات الدبلومات الفنية 8 يوليو.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، إن التعريب مستمر هذا العام، وإن أسئلة الامتحانات ستشمل الاختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية بنسبة 15%.

واستكمل الوزير أن الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بنظام البابل شيت، و الأسئلة المقالية القصيرة من خلال كراسة الأسئلة.

ولفت الوزير إلى أن الطالب سوف يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وورقة منفصلة للأسئلة المقالي، على أن يتم توفير نموذج امتحان في التيرم الثاني سوف يتم عرضه لمعرفة الطلاب شكل الامتحان.

واستكمل الوزير أن جميع البدائل المحتملة متوفرة في نموذج الإجابة بشأن السؤال المقالي.

وقال الوزير إنه سيتم عقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك، وسيتم الاستعانة بكراسة المفاهيم، منوها بأن التصحيح سيتم إلكترونيًا ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح.

ولفت إلى أنه تم تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية، كما تم التدريب على وضع الأسئلة تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات.