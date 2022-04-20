وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة ورقيا بنظام البابل شيت 

اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2021-2022 ورقيا بالكامل .

ونوه الوزير الي ان امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام البابل شيت، لكن أكثر تطورا من العام الماضي .

واستكمل الوزير ان امتحانات الشهادة الثانوية 2022, لن تضم اسئلة مقالية وستعتمد على اسئلة الاختيار من متعدد بالكامل .

ونوه الوزير الي انه لن يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب او التابلت في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وذلك لضمان تكافؤ الفرص ومنع استخدام التابلت كوسيلة للغش .

واكد الوزير ان تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون الكترونيا بالكامل.

وحول المواد غير المضافة للمجموع قال الوزير انه سيتم عقدها بلجان مؤمنة ومراقية بالكامل قبل امتحانات الثانوية العامة بيومين .

واشار الوزير الي ارجاء امتحانات الثانوية العامة اسبوعين لتبدأ 20 يونيو بدلا من الموعد المحدد سابقا 11 يونيو .