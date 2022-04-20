وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة ورقيا بنظام البابل شيت 

اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2021-2022 ورقيا بالكامل .
ونوه الوزير الي ان امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام البابل شيت، لكن أكثر تطورا من العام الماضي .
واستكمل الوزير ان امتحانات الشهادة الثانوية 2022, لن تضم اسئلة مقالية وستعتمد على اسئلة الاختيار من متعدد بالكامل .
ونوه الوزير الي انه لن يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب او التابلت في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
وذلك لضمان تكافؤ الفرص ومنع استخدام التابلت كوسيلة للغش .
واكد الوزير ان تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون الكترونيا بالكامل.
وحول المواد غير المضافة للمجموع قال الوزير انه سيتم عقدها بلجان مؤمنة ومراقية بالكامل قبل امتحانات الثانوية العامة بيومين .
واشار الوزير الي ارجاء امتحانات الثانوية العامة اسبوعين لتبدأ 20 يونيو بدلا من الموعد المحدد سابقا 11 يونيو .