وزير التعليم: الوجبات المدرسية مجانية وتعكس اهتمام الدولة بصحة أبنائها

كل ما يتم تداوله هو "تسريبات لمستندات إدارية داخلية" ليست للنشر

قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إن الوجبات المدرسية الجديدة مجانية للطلاب وتعكس اهتمام الدولة المصرية بصحة وسلامة أبنائها.

وأضاف الوزير، من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن كل ما يتم تداوله هو “تسريبات لمستندات إدارية داخلية” ليست للنشر تعكس تكلفة هذه الوجبات اللتي تتحملها الدولة ولا يتحملها المستفيدون من الطلاب.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن أزمة التكدس التي تشهدها الفصول الدراسية كل عام نتيجة انضمام نحو 800 ألف طفل سنويا للمنظومة التعليمية، قائلا: إحنا بنجتهد زي الكثير من الدول في إنقاذ العام الدراسي.

وقال شوقي خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على إم بي سي مصر إنه منذ بداية جائحة كورونا نجحنا خلال العامين الدراسيين الماضيين ونسعي لتعويض الطلاب ما فقدوه خلال العام ونصف الماضيين في العملية التعليمية.

وأضاف شوقي: في نغمة كل سنة و هي من 3 موضوعات وهي بعيدة تماماً عن التعليم والتي تنحصر في الكثافة وعجز المعلمين والمصروفات، وكل تلك الأمور وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بها.