وزير التعليم : العام المقبل ليس هناك مجال للغش و35٪ نسبة شراء أبحاث صفوف النقل

مؤكدا أن الوزارة رصدت الطلاب الذين كونوا مجموعات للغش خلال الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي

قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الوزارة رصدت الطلاب الذين كونوا مجموعات للغش خلال الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم توجيه رسائل لطيفة لهولاء الطلاب، لتعريفهم أنه تم رصدهم، وأنهم ضيعوا على أنفسم فرصة الاستفادة من التجربة.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن العام المقبل لا مجال نهائي للغش، وهو ما سيتم إيضاحه لهؤلاء الطلاب.

وكشف الوزير أنه جارٍ تعديل قانون الغش، ليصبح قانون حماية الامتحانات.

وأكد الوزير أنه لا مجال نهائيا للغش خلال امتحانات الثانوية العامة، وأن من يقوم بتصوير الامتحان ويحاول تسريبه، سيتم رصده فورا بواسطة مباحث الإنترنت.

كما نوه الوزير إلى رصد عمليات شراء الأبحاث لطلاب صفوف النقل والتى وصلت لنحو ٣٥٪.

وأوضح الوزير أنه رغم التجاوزات إلا أن هناك تغييرا ملحوظا في ثقافة التعليم، وهو ما سيزيد مع الوقت.