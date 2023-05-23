وزير التعليم العالي: 99 مليارا و683 مليون جنيه حجم موازنة الوزارة خلال 2023/ 2024

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن 90% من الموازنة موجَّه لخدمة المجتمع، سواء في العملية التعليمية أو الصحية، مضيفًا أن إجمالي موازنة الوزارة للعام المالي 2023/ 2024 وصل لـ99 مليارًا و683 مليونًا و217 ألف جنيه، مقسمة على “التعليم العالي والبحث العلمي”.

وأشار الوزير إلى أن مشروع موازنة الوزارة للعام المالي 2023/ 2024 وصل إلى نحو 100 مليار جنيه، بزيادة نحو 16% عن موازنة العام المالي الحالي، مقسمة بين التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع لجنة “الخطة والموازنة” بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع الموازنة والبرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي خلال العام المالي 2023/ 2024.

وأوضح عاشور أن الموازنة الجديدة للدولة لها طابع خاص، هذا العام، نظرًا لأنها تأتي وسط سياق دولي وعالمي حافل بالأحداث التي لها تأثير على كل دول العالم، موضحًا أن الحكومة تسعى لبذل قصارى جهدها لتحقيق أقصى استفادة من بنود تلك الموازنة لصالح المواطنين.

وأشار إلى أن ما تنفقه الدولة على البحث العلمي أصبح جليًّا، والجميع يلمسه ويراه على أرض الواقع، لافتًا إلى أن ما حدث في الجامعات الجديدة بكل أنواعها يعد إنجازًا عظيمًا للدولة المصرية، مضيفًا أن هناك استثمارات مباشرة في قطاع التعليم والبحث العلمي خلال الـ3 سنوات الماضية بلغت 116 مليار جنيه تمثل في أكثر من 900 مشروع، لافتًا إلى أن أغلب الإنفاق يتم على الجامعات الحكومية.