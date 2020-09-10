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وزير التعليم العالي : 97.2% الحد الأدنى للقبول بالطب البيطري و92.9% للهندسة

وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطري 398.5 درجة بنسبة 97.2%، والهندسة 381 درجة بنسبة 92.9%، والتمريض 349.5 درجة بنسبة 85 24%.
جهاد سالم 11:59 ص, الخميس, 10 سبتمبر 20 11:59 ص, الخميس, 10 سبتمبر 20

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بالكليات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات.

وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطري 398.5 درجة بنسبة 97.2%، والهندسة 381 درجة بنسبة 92.9%، والتمريض 349.5 درجة بنسبة 85 24%.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020- 2021، بواقع 317.5 درجة للشعبة العلمية، بما يعادل 77.4%، بإجمالي 194.4 ألف طالب.

وبلغ الحد الأدني للقبول بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات للشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 68.8%، ويخضع لها نحو 60 ألف طالب.

وبذلك يكون إجمالي طلاب المرحلة الثانية نحو 254.5 ألف طالب.

وعقدت وزارة التعليم العالي مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020- 2021، والأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة.

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بقلم جهاد سالم

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