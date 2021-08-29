لايف

وزير التعليم العالي : 90.7% الحد الأدنى للقبول بكليات الطب.. والصيدلة 88.5%

وانتهى الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان عند 370 درجة بنسبة 90.24٪
جهاد سالم 11:47 ص, الأحد, 29 أغسطس 21 11:47 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 – 2022.

وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية الطب عند 372 درجة بنسبة 90.24٪.
وانتهى الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان عند 370 درجة بنسبة 90.24٪.
اما كلية الصيدلة فجاء الحد الأدنى عند 363 درجة بنسبة 88.54٪.
وكلية العلاج الطبيعى عند 364 درجة بنسبة 88.54٪.

اقرأ أيضا  توفيت زوجته ونجلته بحادث قطار.. أسباب محاولة شخص الانتحار عبر شريط السكة

جدير بالذكر، أن التعليم العالى حددت الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 – 2022، بواقع 362.5 درجة فأكثر لشعبة علمى علوم أى بنسبة 88.41%، لعدد 22954 طالبًا.

والحد الأدنى لشعبة علمى رياضيات 328 درجة فأكثر، أى بنسبة 80% فأكثر لعدد 16293 طالبًا.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر، أى بنسبة 65.73% فأكثر 79033 طالبًا.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-8-2021 في مصر.. حار نهارا ورياح نشطة


ويبلغ إجمالى الطلاب بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 – 2022، نحو 118.2 ألف طالب فى جميع الشعب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

«الحصيلة اليومية تعود للارتفاع».. الصحة: 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

المال - خاص 1:38 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

حالة الطقس اليوم الأحد 29-8-2021 في مصر.. شديد الحرارة ورياح نشطة

دعاء محمود 12:36 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

درجات الحرارة اليوم الأحد 29-8-2021 في مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

مظاهرات ضد ارتداء الكمامات تجتذب الآلاف في برلين

أيمن عزام 9:04 م, السبت, 28 أغسطس 21

النائب العام يلتقي عضوات النيابة العامة الجديدات

المال - خاص 6:06 م, السبت, 28 أغسطس 21

باعتبارها نموذج المحافظة الأولى .. صندوق التنمية الحضرية ينتهي من الحصر العمراني والاجتماعي بدمياط

صفية حمدي 5:39 م, السبت, 28 أغسطس 21