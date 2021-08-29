وزير التعليم العالي : 90.7% الحد الأدنى للقبول بكليات الطب.. والصيدلة 88.5%

وانتهى الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان عند 370 درجة بنسبة 90.24٪

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 – 2022.

وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية الطب عند 372 درجة بنسبة 90.24٪.

وانتهى الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان عند 370 درجة بنسبة 90.24٪.

اما كلية الصيدلة فجاء الحد الأدنى عند 363 درجة بنسبة 88.54٪.

وكلية العلاج الطبيعى عند 364 درجة بنسبة 88.54٪.

جدير بالذكر، أن التعليم العالى حددت الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 – 2022، بواقع 362.5 درجة فأكثر لشعبة علمى علوم أى بنسبة 88.41%، لعدد 22954 طالبًا.

والحد الأدنى لشعبة علمى رياضيات 328 درجة فأكثر، أى بنسبة 80% فأكثر لعدد 16293 طالبًا.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر، أى بنسبة 65.73% فأكثر 79033 طالبًا.



ويبلغ إجمالى الطلاب بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 – 2022، نحو 118.2 ألف طالب فى جميع الشعب.