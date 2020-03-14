اتصالات وتكنولوجيا

وزير التعليم العالي : 80% من المناهج يمكن تدريسها بوسائل وتقنيات حديثة

أكد الوزير أن الأولوية للسيطرة على المرض
صفية حمدي 7:24 م, السبت, 14 مارس 20 7:24 م, السبت, 14 مارس 20

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد يتم مد مدة الدراسة بالجامعات لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد العودة من تعليق الدراسة لمدة أسبوعين إذا استلزم الأمر .

وقال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء : “نأمل ألا يكون هناك تأخير، وألا يؤثر ذلك على موعد الامتحانات”.

وأكد الوزير أن الأولوية لديهم للسيطرة على المرض، وعدم حدوث تأثير سلبي على الطلاب.

وقال وزير التعليم العالي إنه سيتم التواصل مع الطلاب بطرق ووسائل تواصل حديثة، ونسبة 70 و80% من المناهج يمكن تدريسها بهذه الطريقة.

وتابع أنه في حال التأخير قد يتم مد الدراسة في الجامعات أسبوع أو أسبوعين.

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بقلم صفية حمدي

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