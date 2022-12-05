وزير التعليم العالي: 12 ألف طالب التحقوا بالجامعات التكنولوجية

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أنه بدراسة احتياجات السوق كان لا بد من وجود مسار تكنولوجى، ومن ثم كانت الجامعات التكنولوجية، موضحًا أن التعليم بهذه الجامعات يضم 60%؜ جانبا عمليا وتدريبيا و40%؜ جانبا نظريا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم اليوم الإثنين.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الإقبال على هذا النوع من الجامعات في مصر بات كبيرًا للغاية وغير طبيعي، خاصة أن تجربة الجامعات التكنولوجية أثبتت وجود إقبال كبير من الطلاب، حيث وصل عدد الطلاب الملتحقين بهذا التعليم حوالي 12 ألف طالب.

ولفت إلى أن البرامج التى يتم تدريسها في الجامعات التكنولوجية مرتبطة بسوق العمل فمثلا هناك 10 جامعات تكنولوجية جديدة وبرامج التكنولوجيا فيها منها الغزل والنسيج والسكك الحديدية والصناعات الغذائية والنقل البحرى والموانىء والخدمات السياحية والفندقية والصناعات المعدنية والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والميكانيكا ترونكس والمخلفات الالكترونية وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة والغاز والبترول.