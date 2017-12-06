وزير التعليم العالي: يونسكو القاهرة يدعم ثقافة السلام والأمن في العالم

دعاء محمود أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تعد واحدة من أوائل الدول العربية التى صادقت على الميثاق التأسيسي لليونسكو، واقترحت حينها إنشاء مركز دائم لليونسكو في القاهرة، لافتا إلى أن مكتب القاهرة يتولى الإسهام في دعم ثقافة السلام والأمن في العالم من خلال



دعاء محمود

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تعد واحدة من أوائل الدول العربية التى صادقت على الميثاق التأسيسي لليونسكو، واقترحت حينها إنشاء مركز دائم لليونسكو في القاهرة، لافتا إلى أن مكتب القاهرة يتولى الإسهام في دعم ثقافة السلام والأمن في العالم من خلال تعزيز التعاون الفكري بين الأمم بالاستعانة بآليات التعليم والعلوم والثقافة والاتصال.

وافتُتح “مكتب اليونسكو الميداني للتعاون العلمي” 1947بمنطقة جاردن سيتي التاريخية في القاهرة ليستجيب “لاحتياجات الدول غير الأوروبية ويتعامل مع ظروفها وصعوباتها والعمل كحلقة وصل بين المقعد الدائم للمنظمة واللجنة الوطنية المصرية.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد حاليا بمتحف الحضارة، أن مكتب اليونسكو في القاهرة يعمل ضمن منظومة تتكون من 52 مكتباً ميدانياً منتشرة في جميع أنحاء العالم ويعمل حالياً على مستوى جميع الدول العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلي أنه يلعب دورا على المستوى شبه الإقليمي في المنطقة العربية لكل من دول مصر والسودان وليبيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

وتابع: إنه يخدم 17 دولة عربية من بينها الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، تونس، دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن.

وأشار الى مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومقره القاهرة يقوم بدعم الدول العربية في العديد من المجالات وبآليات مختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في مجالات تمتد من ترويج العلوم والمعارف إلى تطوير العلوم الطبيعية إلى حماية الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي والجيولوجي الفريد في المنطقة وصولا إلى دعم جهود إقامة اقتصادات ومجتمعات المعرفة في الدول العربية.

وتابع أن المكتب يدعم نشاطات اليونسكو في السودان وليبيا في العديد من المجالات بما فيها دعم التعليم الجيد والشامل للجميع، والحفاظ على التراث الثقافى إضافة إلى ذلك، لافتا الي ان المكتب يقوم بريادة عدد من المشاريع المهمة والمتميزة على المستوى المصري والإقليمي العربي في مجالات عدة بما فيها تمكين الشباب وتعزيز الحوار بين الثقافات ودعم المدن العربية الشاملة للجميع، حيث يتعاون المكتب في ذلك مع جامعة الدول العربية والأزهر الشريف.

