وزير التعليم العالي يوقع مذكرة تفاهم مع ائتلاف جامعات ولاية تكساس

وقع د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تفاهم مع د. كينيز إيفانس رئيس جامعة لامار ورئيس مجلس أمناء ائتلاف جامعات ولاية تكساس.

وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين ائتلاف جامعات ولاية تكساس والجامعات الأهلية المصرية.

ويعد ائتلاف جامعات تكساس مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح تهتم بالشراكة والتعاون الأكاديمي وتدويل التعليم العالي.

ويتكون مجلس الائتلاف من 31 جامعة تقع في نطاق ولاية تكساس، ويهتم الائتلاف بدعم النواحي الأكاديمية والمنح والبرامج في هذه الجامعات.

وخلال التوقيع قدم الوزير عرضا حول الوضع الحالي للتعليم العالي في مصر، والتطلعات المستقبلية وخطة الوزارة في تدويل التعليم العالي، وإنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر.

وزير التعليم العالي يجتمع مع رؤساء جامعات لامار

وعلى هامش فعاليات توقيع مذكرة التفاهم عقد د. عبد الغفار سلسلة من الاجتماعات مع عدد من رؤساء ونواب رؤساء جامعات لامار، وتكساس ايه أند أم، وتكساس أرلنجتون، وتكساس التكنولوجية، وجامعة ولاية تكساس، وتكساس دالاس، وجامعة هيوستن.

كما تم مناقشة البرامج التي تتميز بها تلك الجامعات وذات ترتيب أكاديمي متميز بين الجامعات الأمريكية.

وتم الاتفاق على عقد شراكة بين جامعات تكساس والجامعات الأهلية المصرية الجديدة المزمع افتتاحها خلال العام الدراسى القادم في برامج الطاقة الجديدة، وعلوم الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والسياحة والفنادق، والتمريض، والتربية، وهندسة البترول.

كما تم مناقشة آليات تدريس وإدارة واعتماد برامج التدريس عن بعد في جامعات تكساس، وإمكانية التعاون في المستقبل مع الجامعات المصرية.

وحضر التوقيع د. محمد حمزة المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بواشنطن، والسيدة روبين لرنر رئيس ائتلاف جامعات تكساس.

وعلي صعيد مواز، التقى الوزير مع د. لي إلياس أستاذ جراحة الأورام والمدير المسئول عن الشراكات والاتفاقيات العلمية مع الجهات الأكاديمية الأجنبية بمستشفى أم دي أندرسون والمصنفة رقم واحد في العالم في علاج الأورام.

واتفق الجانبان على زيادة تدريب شباب أعضاء هيئات التدريس المصريين بمستشفي أندرسون، ودعم التعاون البحثي بين الجامعات المصرية والمستشفي، إضافة إلى زيارة عدد من أساتذة مستشفى أندرسون للمستشفيات الجامعية المصرية.

وخلال زيارته لولاية تكساس، تفقد الوزير كلية طب الأسنان بجامعة تكساس، وزار معامل وعيادات الكلية المختلفة، وذلك برفقة نائب رئيس جامعة تكساس للشئون الأكاديمية والبحثية، وليزا كين العميد المساعد لكلية طب الأسنان.

تعاون في التدريب والأبحاث المشتركة

وخلال فعاليات الزيارة، اجتمع الوزير مع رؤساء الأقسام وبعض الأساتذة؛ لمناقشة أوجه التعاون بين كلية طب الأسنان بجامعة تكساس والجامعات المصرية، وإرسال شباب أعضاء هيئة التدريس المصريين للتدريب وإجراء الأبحاث المشتركة.

وفى ختام جولته بولاية تكساس الأمريكية عقد د. عبد الغفار لقاء مع 25 من الأساتذة والباحثين والمبعوثين المصريين بجامعات تكساس، وهيوستن، وبيلور، وأندرسون، وذلك بحضور السفير خالد رزق القنصل العام بقنصلية جمهورية مصر العربية بهيوستن، ود. محمد حمزة المستشار الثقافي بواشنطن.

وناقش اللقاء الوضع الحالي للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ورؤية الوزارة المستقبلية، وكيفية الاستفادة من علماء المهجر.

وتم الاتفاق على قيام الأساتذة المصريين في جامعات تكساس بمراجعة برامج الجامعات الجديدة وإرسال ملاحظاتهم وتصوراتهم للتعاون في التدريس والإشراف على بعض تلك البرامج.

وقد أرسل بالفعل بعض من هؤلاء الأساتذة طلبات للتعاون في تدريس هذه البرامج وتخصيص جزء من وقتهم لخدمة وطنهم.