وزير التعليم العالي يلتقى وفد جامعة «رايرسون» الكندية

وزير التعليم: قوة العلاقات التى تربط بين مصر وكندا خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية والثقافية

التقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أمس وفد جامعة رايرسون الكندية برئاسة د. محمد لاشمي رئيس الجامعة، وبحضور د. مجدى القاضى رئيس مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر ورئيس مجلس الأمناء.



وأكد الوزير قوة العلاقات التى تربط بين مصر وكندا، خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية والثقافية.

ولفت إلى أن كندا تأتى فى مقدمة الدول التى تم الاتفاق معها على إنشاء مجمع لعدد من أهم فروع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار عبدالغفار إلى أن إنشاء أفرع لجامعات أجنبية على أرض مصر يسهم فى تحقيق التنافس بين المؤسسات التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بالمصريين، فضلاً عن جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين.

وقال إن إنشاء فرع لجامعة رايرسون بمصر يساعد على توفير فرص للدراسة بنظم تعليمية عالمية للطلاب، والحصول على شهادة معتمدة من الجامعة الأم.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة رايرسون أن فرع الجامعة بالقاهرة سيقدم برامج مميزة وجديدة، من خلال كلية الاتصالات والتصميم (FCAD) والتى تضم برامج الإنتاج الإعلامي والإعلام الرياضي والأزياء، وكلية الهندسة والعلوم المعمارية (FEAS) والتى تضم برامج الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية.



وأكد د. مجدى القاضى أن إنشاء فرع جامعة رايرسون بالعاصمة الإدارية سيتيح الفرصة للطلاب فى مصر ومختلف دول المنطقة للاستفادة من تجربة الدراسة الكندية.

ونوه إلى أن جامعة رايرسون ستشرف على البرامج الأكاديمية وجودتها ومتطلبات القبول، وتقديم تلك البرامج بنفس النهج الذي يقدم للطلاب فى كندا، مع الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس وموظفين كنديين تحت إشراف جامعة رايرسون.

وشهد الاجتماع من الجانب المصري د. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ومن الجانب الكندي البروفيسور تشارلز فالزون Charles Falzon عميد كلية الاتصالات والتصميم، والبروفيسور توماس دوفير Thomas Duever عميد كلية الهندسة والعلوم المعمارية بالجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة رايرسون هى إحدى الجامعات الرائدة فى كندا فى مجال التعليم المبتكر والتعليم المهنى والمتنوع ثقافيًا، ويصل عدد الطلاب بها نحو 46 ألف طالب، و 3800 عضو هيئة تدريس، وأكثر من 200 ألف خريج فى جميع أنحاء العالم.

وتعد الجامعة مقرًا لأكبر كلية إدارة أعمال فى كندا من خلال مدرسة تيد روجرز للإدارة، كما تضم ثالث أكبر كلية للهندسة والعلوم المعمارية، وكلية الآداب والعلوم، وكلية الاتصالات والتصميم، كذلك تضم الجامعة مراكز بحثية واستشارية للتعليم المستمر وريادة الأعمال.