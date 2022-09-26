وزير التعليم العالي يفتتح مركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها بتكلفة 15 مليون جنيه (صور)



افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مركز المهارة والمحاكاة الطبية بجامعة بنها.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم ، لجامعة بنها لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بالجامعة.

وذلك برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ود.جمال سوسة رئيس جامعة بنها و. عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق.

ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

ويمثل مركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها، أحد مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين جامعة بنها والبنك الأهلي المصري.

وأشاد الوزير بالمركز وما يتوافر به من تكنولوجيا طبية تساهم في تطوير وتأهيل الكوادر الطبية والانعكاس الإيجابي لذلك على تقديم خدمة صحية مميزة للمواطنين.

وبلغت تكلفة إنشاء المركز 15 مليون جنيه، ويكتسب المتدربون بالمركز عددًا من المهارات الطبية قبل الممارسة الإكلينيكية على المرضى.

بالإضافة إلى اكتساب مهارات التعامل الطبي في الرعاية الحرجة مثل كيفية التعامل مع مجرى الهواء، والإنعاش القلبي الرئوي، والصدمات الكهربائية للقلب.

الأمر الذى يدعم إمكانية تفادي حدوث أي أخطاء طبية قد تنتج عن تطبيق بعض المهارات التعليمية على الإنسان.

كما تساعد نظم المحاكاة الطبية فى تطبيق نظم مكافحة العدوى ونقل آليات التعليم والتعلم الأساسية من غرفة العمليات إلى المختبر؛ لممارسة المهارات الجراحية وصقلها عمليًا.

ويعد المركز نقلة نوعية فى مجال نماذج المحاكاة وتعليم المهارات الطبية بمصر، بدعم البنك الأهلي المصري كخطوة قوية فى مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر لطلاب الكليات الطبية.

ويقع مركز المهارات والمحاكاة الطبية على مساحة 2000 متر مربع أعلى المكتبة المركزية بالجامعة.

ويستهدف المركز تدريب 6500 طالب من كلية الطب و5000 طالب بكلية التمريض و6000 طالب من كلية العلاج الطبيعي.

بالإضافة إلى أطباء الامتياز، والأطباء المقيمين، وطلاب الدراسات العليا، والأطباء المعالجون، وطلاب الزمالة المصرية، والفنيين.

وينقسم معمل المهارات بالمركز لجزأين: الجزء الأول ويشمل تعليم المهارات الأساسية الطبية في كافة التخصصات الجراحية والأطفال والنساء والعناية المركزة والباطنة، مما يتيح للطلاب إتقان هذه المهارات بكفاءة قبل تطبيقها على المرضى.

أما الجزء الثاني فيشمل تدريب الأطباء على المهارات المتقدمة مثل جراحة مناظير البطن والرحم ومناظير الجهاز الهضمي وقسطرة القلب.

ويعمل مركز المحاكاة 24 ساعة طوال الأسبوع بنظام النوبتجية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمركز.

كما يساهم المركز هذا العام فى تدريب عدد 500 طالب من كلية الطب بجامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.

ومن جانبه أشار اللواء عبدالحميد الهجان إلى أهمية زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تأتي لإبراز المشروعات التعليمية والطبية بالمحافظة.

وأكد على دعم وتوفير كافة الخدمات التعليمية والصحية لمواطني المحافظة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.



وقال د. جمال سوسة إن جامعة بنها أعطت أولوية كبيرة لإنشاء هذا المركز لدوره البالغ في تطوير جودة الرعاية الصحية وتحسين كفاءة ممارسى الرعاية الصحية.

وذلك من خلال محاكاة الواقع فى مجال التدريب لتحقيق الأهداف والخبرات فى هذا التخصص.

والتأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قواعد الأخلاقيات المهنية (تعزيز الثقافة السلوكية)، وتقويتها ودعمها بين جميع الأفراد والمؤسسات العاملة فى مجال المحاكاة الصحية.

مع حرص العاملين فى قطاع المحاكاة الصحية على الامتثال لأعلى معايير النزاهة والشفافية.