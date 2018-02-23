وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات أسبوع الجامعات لمتحدي الإعاقة



المال – خاص

يفتتح د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى السادسة من مساء اليوم الجمعة فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة تحت شعار (بالتحدي نستطيع) والذي تنظمه جامعة المنيا خلال الفترة من 22 – 26 فبراير الجاري.

وتتضمن الفعاليات العديد من الأنشطة التي تتناسب مع الطلاب من متحدي الإعاقة في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والنشاط الاجتماعي والجوالة، حيث تشمل فعاليات الأسبوع أنشطة رياضية (مسابقات رفع الأثقال، وتنس الطاولة، وكرة الجرس) وأنشطة اجتماعية (مسابقات الشطرنج والطالب والطالبة المثالية) وأنشطة ثقافية (مسابقات في حفظ القرآن الكريم، ودوري للمعلومات العامة) وأنشطة فنية (مسابقات في الإنشاد الديني، والعزف، والفنون التشكيلية) وأنشطة علمية (مسابقات في البحث العلمي، وقصة الخيال العلمي) بالإضافة إلى الجوالة، وذلك بمشاركة أكثر من 2000 طالب وطالبة من متحدي الإعاقة من 24 جامعة مصرية.



ومن المقرر أن يقام على هامش فعاليات الأسبوع مؤتمر دولي تحت عنوان (دور الجامعات في دمج متحدي الإعاقة في الجامعات والمجتمع) بمشاركة العديد من الشخصيات العامة وممثلي بعض الدول من فنلندا، روسيا، زامبيا، سلطنة عمان، تونس، ليبيا.