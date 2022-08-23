افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات الخدمية والتعليمية بجامعة بني سويف برفقة د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ود. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،وحضور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي، ود. أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المشروعات الخدمية والتعليمية بجامعة بني سويف

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات الخدمية والتعليمية التي افتتحها الوزير بجامعة بني سويف بلغت 401 مليون جنيه.وتشمل مستشفى الأورام والحروق علي مساحته 800 متر وبسعة 500 سرير ، بتكلفة تقديرية بلغت 170 مليون جنيه ، و تعُد أول مستشفى مُستقل لعلاج الحروق والأورام بالمحافظة وشمال الصعيد.

كما افتتح الوزير مبنى العيادات الخارجية، وهو مبنى مُنفصل تمامًا عن المبنى الرئيسي للمستشفى، ويضم المبنى 30 عيادة، وتشمل جميع التخصصات بالمستشفى وتستوعب جميع مرضى الخدمات الطبية الخاصة وذلك بتكلفة 7 مليون جنيه.، بالإضافة إلى افتتاح أول محطة توليد الأكسجين بالمستشفيات بالجامعات المصرية، على مساحة 80 مترًا بمبنى مستقل، وبإنتاج ما يزيد عن 120 متر مكعب في الساعة.

وتوفر المحطة ما يزيد عن 5 مليون جنيه من النفقات بالعام الواحد مما يساعد في ترشيد الإنفاق، وتبلغ تكلفة المحطة 26 مليون جنيه.

كما افتتح الوزير مبنى الاختبارات الإلكترونية والذي صُمم طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية، وتم تزويد المبني بأنظمة صوتية وكاميرات مراقبة وأجهزة حاسب آلي ذات كفاءة عالية، يتم توصيلها بشبكة الاختبارات بوزارة التعليم العالي، وذلك لتطبيق الاختبارات الإلكترونية بجميع مُجمعات الجامعة.

ويسع المركز 5 آلاف طالب ومكون من 3 طوابق، وبلغت تكلفة المبنى 49 مليون جنيه

كما افتتح عاشور مبنى كلية السياسة والاقتصاد والمكون من 4 طوابق بمجمع التعليم الصناعي ومُجهز بقاعات ومدرجات تعليمية لتسع أعداد الطلاب الموجودة والمُتوقعة بالكلية وبلغت تكلفة المبنى 73 مليون جنيه.

وقام الوزير بافتتاح مبنى كلية التربية “تعليم أساسي” بالمجمع شرق النيل.

و يتكون المبني من أربعة 4 ويضم قاعات تدريس مُجهزة ومدرجات لتسع أعداد الطلاب بالكلية وبتكلفة بلغت 75 مليون جنيه .

ثم افتتح الوزير تطوير ملعب الخماسي، والذي تم تغيير أرضية الملعب به وتجهيزه على أعلى مستوى بقيمة بلغت مليون جنيه.

واجتمع الوزير خلال زيارته بمجلس الجامعة وعمداء الكليات، كما التقى بأول مُعيدتين تم تعيينهم من ذوي الهمم بالجامعة .