وزير التعليم العالي يفتتح المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم بالإسكندرية

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم، بمحافظة الإسكندرية، برفقة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف والكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، وذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وممثلي المعاهد العالية والطلاب وأولياء أمورهم.

وتفقد الوزير أجنحة الجامعات المشاركة في المعرض، موضحاً دور المعرض في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف عن قُرب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وأيضًا المنح والبرامج الدراسية الجديدة والمُتميزة بكل مؤسسة تعليمية، والتي زاد الإقبال عليها خلال السنوات الماضية.

ويعد المعرض فرصة جيدة للترويج والتسويق للإمكانيات والقدرات التي تتوفر لدى المؤسسات الأكاديمية، وما تشتمل عليه من برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المُستقبلي، وأهمية دور المعرض في توضيح المسارات التعليمية المُختلفة أمام الطلاب الجُدد؛ بما يوفر عليهم الوقت والجهد.