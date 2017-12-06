وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي لعلاج جذور الأسنان

المال ـ خاص:افتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمعالجة اللبية علاج جذور الأسنان مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة 120 خبيرا دوليا ولفيف من كبار أساتذة طب الأسنان في مصر والعالم، وذلك بأحد فنادق القاهرة.وفى كلمته أشاد الوزير بانعقاد المؤتمر على أرض

المال ـ خاص:

افتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمعالجة اللبية علاج جذور الأسنان مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة 120 خبيرا دوليا ولفيف من كبار أساتذة طب الأسنان في مصر والعالم، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وفى كلمته أشاد الوزير بانعقاد المؤتمر على أرض مصر، مؤكدا أنه يعد حلقة جديدة في سلسلة الفعاليات الناجحة التي بدأتها الجمعية العربية للمعالجة اللبية، والتي سبق أن احتضنتها العديد من الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أن المؤتمر يشكل إضافة حقيقية في مجال البحث العلمي في طب الأسنان حيث يعد المؤتمر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وأضاف عبد الغفار أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لبحث الجديد في مجال جذور الأسنان من خلال مناقشة عدد كبير من الأبحاث وأوراق العمل الأمر الذي يجعل منه ملتقى كبير ننتظر منه الكثير في هذا المجال.

وأكد الوزير أن مشاركة هذا العدد الكبير من المحاضرين والخبراء الدوليين من الدول المتقدمة في مجال طب وجراحة الفم والأسنان وعلاج الجذور يمثل فرصة طيبة لجميع العاملين في هذا المجال لتحقيق تواصل حقيقي مع منظومات طب الأسنان المتقدمة والوقوف على أحدث المستجدات في مجال علاج الجذور، الأمر الذي يعود بالنفع على المشاركين في هذا المؤتمر.

وصرح أحمد عبد الرحمن أمين عام المؤتمر، أن هذا المؤتمر يعقد كل عاميين في أحد البلدان العربية، حيث تم عقده من قبل في الاْردن، والإمارات، ولبنان، وتونس، مؤكدا أن هذا المؤتمر في نسخته الخامسة يعد الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد المحاضرين الذي يبلغ أكثر من 120 محاضرا دوليا من 24 دولة تضم كل من الولايات المتحدة الامريكية، كندا ، ألمانيا ! فرنسا،إيطاليا ،اليونان ، بريطانيا، استراليا ،الهند ،مالطا ،كوريا الجنوبية ، تركيا، ليتوانيا، نيبال، جواتيمالا، مصر ، الاْردن ، السعودية ، لبنان ،تونس ،الإمارات ،العراق ،سوريا، و الكويت ، بالإضافة إلى الأوراق البحثية التي ستناقش مما يجعله قبلة لكل المتخصصين في هذا المجال من داخل و خارج العالم العربي.

وأوضح إلى أن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في عالم معالجة جذور الأسنان مثل استخدام الخلايا الجذعية في إعادة إحياء لُب الأسنان واستخدام تكنولوجيا النانو في علاج الجذور، واستخدام التقنيات المتقدمة في علاج الجذور، وإعادة علاج الجذور الجراحي، إضافة إلي العديد من الموضوعات الأخرى، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد فرصة لكل المهتمين بعلم علاج جذور الأسنان لمعرفة الجديد في هذا التخصص علي يد نخبة من أشهر المحاضرين علي مستوي العالم.

ويقام علي هامش المؤتمر عشرون ورشة عمل لرفع مستوي المهارات المختلفة لمتخصصي علاج الجذور في العالم العربي، حيث تمتد فعاليات المؤتمر ستة أيام حتى الأحد القادم.

وتتضمن فعاليات المؤتمر تكريم رؤساء الجمعيات العربية ورواد علاج جذور الأسنان من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة، بالإضافة لجلسات بحثية ونقاشية بمشاركة أكثر من ألفي طبيب أسنان من مصر و مختلف دول العالم، فضلاً عن مشاركة كبريات الشركات العالمية و التي تعرض كل ما هو جديد في هذا التخصص.