وزير التعليم العالي يعلن نتائج مسابقة أفضل جامعة مصرية 2021

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،، نتائج مسابقات أفضل جامعة مصرية 2021 ، التى أطلقتها الوزارة.

وشملت مسابقة أفضل جامعة مصرية 2021 ، عدة مجالات، وهي:

الاستعداد للعام الدراسي 2020/2021

جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد،

أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية،

أفضل مشروع تطبيقي مُرتبط بالمجتمع،

أفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث والأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة،

أفضل جامعة صديقة للبيئة

كما تضمنت المسابقة ، المنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لتجميل الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة. احتفالية إعلان أفضل جامعة مصرية 2021

واعلنت وزارة التعليم العالى أسماء الجامعات الفائزة فى مسابقة أفضل جامعة مصرية 2021 ، وجاءت كالتالى:



المسابقتين الأولى والثانية، ” الاستعداد للعام الدراسي, 2021-2021″ ،و “مواجهة فيروس كورونا المستجد” .

فازت جامعة عين شمس بالمركز الأول، و جامعة المنصورة بالمركز الثانى، وجامعتا الإسكندرية وحلوان بالمركز الثالث مناصفة.

الثالثة، ” أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية” ، فقد فازت جامعة المنصورة بالمركز الأول.

وحصلت جامعة عين شمس على المركز الثاني، وجامعة طنطا بالمركز الثالث، وجامعة جنوب الوادي بالمركز الثالث مكرر.

وفي المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فاز معهد بحوث الإلكترونيات بالمركز الأول.

وفاز المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالمركز الثاني.

الرابعة” المشروعات التطبيقية المرتبطة بالمجتمع” ، فازت جامعة حلوان بالمركز الأول كأفضل جامعة فى مشروع تطبيقى مرتبط بالمجتمع.

وذلك لتميزها على الجامعات الأخرى بمشاركتها في معظم الأنشطة، والتى تم تنفيذها على أرض الواقع،.

وفازت جامعة القاهرة بالمركز الثاني، وجاء المركز الثالث مناصفةً بين جامعتي الإسكندرية والمنيا.

الخامسة “الدراسات العليا والبحوث”.

فازت جامعة عين شمس بالمركز الأول كأفضل جامعة مصرية فى الدراسات العليا والبحوث والأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

تلتها جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني، تليها جامعة القاهرة.

السادسة، “أفضل جامعة صديقة للبيئة” ، ففازت جامعتا القاهرة والإسكندرية بالمركز الأول مناصفة. التعليم العالي والبحث

ومن ثم جاءت جامعتا أسيوط وكفر الشيخ فى المركز الثاني، و جامعتا بنها وعين شمس فى المركز الثالث مناصفة.

وعن مسابقة طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس حول الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى جاءت بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن ضرورة عمل هوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة:

ففى الأعمال الجدارية: فاز طلاب جامعة بورسعيد بالمركز الأول، يليهم طلاب جامعة كفر الشيخ في المركز الثاني والثالث.

وفى أعمال النحت: فاز طلاب جامعة بورسعيد بالمركز الأول، يليهم طلاب جامعة بنها بالمركز الثاني، وطلاب جامعة بدر بالمركز الثالث.

أما أعمال فرش الموقع: فقد حصل طلاب جامعة ٦ أكتوبر على المركز الأول والأول مكرر، وجاءت جامعتا العلوم الحديثة والآداب و ٦ أكتوبر بالمركز الثانى مناصفة بالمركز الثاني، كما فاز طلاب جامعة العلوم الحديثة والآداب بالمركز الثالث والثالث مكرر.

أما مشروعات تنسيق الموقع: جاء طلاب جامعة القاهرة فى المركز الأول، يليهم طلاب جامعة الأهرام الكندية وجامعة ٦ أكتوبر وجامعة المستقبل فى المركز الثاني مشاركة، وحصل طلاب جامعات المستقبل وبنها وطلاب جامعة الأهرام الكندية على المركز الثالث.

وحضر احتفالية الإعلان عن أفضل جامعة مصرية 2021 ، اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ود. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه المسابقات هو تحفيز الجامعات المصرية، والحرص على زيادة التواصل بينها في الأقاليم المختلفة.

واشار الوزير إلى أهمية التوسع فى المسابقات خلال السنوات القادمة ، لتشمل عدد أكبر من مشاركات الجامعات الدولية، ليصبح المنافسة بين جامعاتنا المصرية والجامعات الأخرى خارج حدود الدولة المصرية.

وأشاد د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات بتنظيم مسابقة أفضل جامعة مصرية ، والتي تعد بمثابة أداة للتحفيز والتطوير فى كافة مجالات العمل الجامعى.

وأكد اللواء احمد عابدين على أهمية التعاون المثمر مع الجامعات المصرية فى مسابقة الصورة البصرية للعاصمة الإدارية؛ وكذلك دورها في خدمة قضايا التنمية.

و أشاد عابدين بالجامعات المشاركة في هذه المسابقات والتي اتسمت أعمالها بالإبداع وتقديم الأفكار المبتكرة ، فضلا عن المجهودات المبذولة في افراز مجموعة من التصميمات المتميزة والخاصة بتطوير العاصمة الإدارية، والجداريات والتماثيل وتنسيق الموقع.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار المتحدث الرسمي للوزارة، أن مسابقة أفضل جامعة مصرية ، يتم تنفيذها للعام الثاني في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وذلك بعقد مسابقة أفضل جامعة مصرية ؛ لتحفيز الجامعات على التطوير والتنمية في كافة المجالات؛ في ضوء رؤية مصر٢٠٣٠.

وأضاف عبدالغفار أن المسابقات بين الجامعات سوف تستمر خلال السنوات القادمة في كافة المجالات.بهدف تحفيز الجامعات والمراكز البحثية على تطوير الأداء وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع المصرى فى كافة قطاعات التنمية.

وكرم د. خالد عبد الغفار ود.أيمن عاشور ، الجامعات الفائزة وتم منحها جوائز، تقديرًا لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولى في المسابقات المختلفة التي عقدتها الوزارة.