وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات

لعدد من كليات الجامعات الحكومية

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة لعدد من كليات الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي: