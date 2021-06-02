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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات

لعدد من كليات الجامعات الحكومية
جهاد سالم 3:53 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 3:53 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة لعدد من كليات الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

  • د. أحمد سيد أحمد حرباوي نائبًا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب.
  • د. خالد علي الدرندلي نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.
  • د. السيد محمد السيد خاطر عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية جامعة القاهرة.
  • د. محمد جمال الدين الأشهب عميدًا لكلية الطب جامعة بنها.
  • د. أحمد جابر الفيومي عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنوفية.
  • د. أماني محمد شاعر عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.
  • د. زغلول عباس حسانين عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.
  • د. مها محمد حسني عميدًا لكلية الآداب جامعة حلوان.
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بقلم جهاد سالم

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