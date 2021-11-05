وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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تعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د. محمود السعيد محمود عبدالرحمن، عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

• د. سامح عبدالفتاح محمد عبدالسلام، عميدًا لكلية الزراعة جامعة القاهرة.

• د. سعيد محمد عبدالقادر علام، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

• د. خالد عبدالغفار إبراهيم قاضي، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان.

• د. عمرو محمد سامي عبدالكريم، عميدًا لكلية فنون جميلة جامعة حلوان.

• د. محمود حامد محمد صالح، عميدًا لكلية تربية فنية جامعة حلوان.

• د. وليد محمد كمال الدين السروجي، عميدًا لكلية الطب جامعة حلوان.

• د. سماح عبدالرحمن محمد إسماعيل، عميدًا لكلية سياحة وفنادق جامعة المنيا.

• د. محمد زيدان عبدالحميد محمود، عميدًا لكلية تربية نوعية جامعة المنوفية.

• د. أمل أحمد خليل مرسي، عميدًا لكلية التمريض جامعة بورسعيد.

• د. سامي محمد أحمد غنيمي، عميدًا لكلية التجارة جامعة بنها.

• د. السيد علي إبراهيم حسن، عميدًا لكلية الهندسة جامعة بنها.

د. علاء الدين حسين مصطفى، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات.