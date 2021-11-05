لايف

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

تعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
المال - خاص 5:10 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 5:10 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د. محمود السعيد محمود عبدالرحمن، عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

• د. سامح عبدالفتاح محمد عبدالسلام، عميدًا لكلية الزراعة جامعة القاهرة.

• د. سعيد محمد عبدالقادر علام، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة

• د. خالد عبدالغفار إبراهيم قاضي، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان.

• د. عمرو محمد سامي عبدالكريم، عميدًا لكلية فنون جميلة جامعة حلوان.

• د. محمود حامد محمد صالح، عميدًا لكلية تربية فنية جامعة حلوان.

• د. وليد محمد كمال الدين السروجي، عميدًا لكلية الطب جامعة حلوان.

• د. سماح عبدالرحمن محمد إسماعيل، عميدًا لكلية سياحة وفنادق جامعة المنيا.

اقرأ أيضا  وزير التعليم العالي يبحث آلية زيادة أعداد الفرق الطبية بالحجر الصحي

• د. محمد زيدان عبدالحميد محمود، عميدًا لكلية تربية نوعية جامعة المنوفية.

• د. أمل أحمد خليل مرسي، عميدًا لكلية التمريض جامعة بورسعيد.

• د. سامي محمد أحمد غنيمي، عميدًا لكلية التجارة جامعة بنها.

• د. السيد علي إبراهيم حسن، عميدًا لكلية الهندسة جامعة بنها.

د. علاء الدين حسين مصطفى، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات.

اقرأ أيضا  لخلافات مع زوجته.. ضبط شخص حرّق 4 أفراد من أسرة واحدة بكفر الشيخ
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الصحة اليابانية تواجه كورونا بكوكتيل الأجسام المضادة

المال - خاص 4:49 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

بعد احتجازه عائلته كرهائن.. الأمن يستخرج جثمان زوجة متهم الفيوم من عمق 4 أمتار

أماني عوض 2:05 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

خالد عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون شخص في المجتمع الجامعي.. وجار تعديل تطبيق «اطمئن»

محمد مجدي 1:32 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

«الصحة»: تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 57 حالة

المال - خاص 1:30 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-11-2021 في مصر

عصام عميرة 1:25 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

خالد عبد الغفار: نسير بمعدل نصف مليون جرعة لقاح كورونا يوميا ما بين «أولى» و«ثانية»

محمد مجدي 1:10 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21