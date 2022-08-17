وزير التعليم العالي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غدًا

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، غدا الخميس، وتستمر حتى الإثنين المقبل.

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود أماكن شاغرة في المرحلة التانية لطلاب الشعبة العلمية علوم في كليات الطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والزراعة، والجامعات التكنولوجيا، والحسابات والمعلومات، وألسن، والآثار، والإعلام.

وأكد أنه بالنسبة لشعبة علمي رياضيات فأنه يوجد أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية رياضيات في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة عمارة، والفنون التطبيقية والكليات النظرية.

وأضاف وزير التعليم العالي إنه يوجد أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في كليات التربية والآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية.

وقال الوزير أن عدد المتقدمين في تنسيق المرحلة الأولى بلغ 117 ألفًا و198 طالبا وطالبة من إجمالي 117 ألفًا و758 طالبًا وطالبة، وتخلف 560 طالبًا عن التقديم.

واستكمل عاشور أن عدد المتقدمين في تنسيق المرحلة الأولى بلغ 117 ألفًا و198 طالبا وطالبة من إجمالي 117 ألفًا و758 طالبًا وطالبة، وتخلف 560 طالبًا عن التقديم.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات ، وكذلك الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية والأماكن الشاغرة .