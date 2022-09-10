وزير التعليم العالي يشيد بمستوى التجهيزات والإنشاءات بجامعة المنيا الأهلية

تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم مقر جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة.

وذلك برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ود. عصام فرحات القائم بعمل رئيس جامعة المنيا، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واطمأن الوزير على جاهزية الجامعة لبدء الدراسة بها أكتوبر المقبل.

وأشاد الوزير بمستوى التجهيزات والإنشاءات التي تحققت خلال فترة زمنية وجيزة وفقًا للمواصفات المطلوبة.

وأكد الوزير على مواصلة زياراته الميدانية لجميع الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ للتأكد من جاهزيتها لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد.

ولفت الوزير إلي أن إنشاء جامعات أهلية جديدة يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

وأشار الوزير إلي أن الجامعات رُوعي في تنفيذها أن تكون من الجامعات الذكية، وتعمل وفقًا لأحدث النُظم العالمية.

وأضاف الوزير أن الجامعات الأهلية تُسهم في تحقيق الخطة الإستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050.

ومنها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يُساهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة.

فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل، إضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي، تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية في مصر.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن جامعة المنيا الأهلية ستبدأ الدراسة بها في أكتوبر القادم وستطرح برنامج الصيدلة الإكلينيكية (Pharm – D).

وأوضح المُتحدث الرسمي للوزارة أن جامعة المنيا الأهلية تقع على مساحة 41.27 فدان، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 3.3 مليار جنيه.

ولفت إلي التقدم الكبير في مُعدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية في الجامعة بجميع مبانيها، حيث تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجارٍ الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية وفقًا للجداول الزمنية.

وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة أن مباني الجامعة يتم تنفيذها طبقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية.

وتضم الجامعة عددًا من المبانى الإدارية، والأكاديمية، منها 3 مبان للقطاع الطبي، ومبنيان للقطاع الهندسي، ومبنى لقطاع العلوم الإنسانية.

بالإضافة إلي مبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية.

وأشار إلى أنه تم مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تُقدمها تلك الجامعة.