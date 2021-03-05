وزير التعليم العالي يشيد بالتزام جامعة بورسعيد بالجدول الزمني لمخطط التطوير

أعرب الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، عن سعادته بإعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي (مشروع بدايتي) لعام 2020/2021، وفوز جامعة بورسعيد بعدد (9 مشاريع طلابية) من مشروعات طلاب كلية الهندسة من إجمالى 336 مشروع تخرج أعلنت الأكاديمية عن دعمها هذا العام من إجمالي 850 مشروعًا مطابقًا للشروط تقدموا للحصول على الدعم والتى جاء من بينها المشاريع المشرفة لطلاب كلية هندسة بورسعيد.

وأعلن أيمن محمد إبراهيم عن فوز جامعة بورسعيد (كلية الهندسة) بتمويل 9 مشروعات تخرج من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي هذا العام.

مشيرا إلى تنوع هذه المشاريع في مجالات الابتكارات الهندسية التى تخدم خطة التنمية التي تتبناها الدولة



وأكد إبراهيم أن إدارة الجامعة تعمل دائما على تحفيز ابنائها الطلاب على الإبداع والابتكار للارتقاء بمشروعاتهم الطلابية، كما تعمل على عرضها على رجال الصناعة من خلال اليوم السنوي لمشاريع خريجي هندسة بورسعيد.

وكان وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار قد أشاد بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة بورسعيد.

كما أكد دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

واستعرض تقرير ميداني للدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة بورسعيد. بتكلفه اجمالية 860 مليون جنيه ،

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى التعليمي الجامعي لكلية الطب، التي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وإنشاء مبني إداري وتعليمي لكلية التجارة، واستكمال المرحلة الثانية من المبنى الإداري بكلية العلوم، كما سيتم تطوير ورفع كفاءة أحد المعامل بكلية الهندسة، ورفع كفاءة مباني كلية طب، وإنشاء مبني لكلية التربية للطفولة، وإنشاء مبني تعليمي لكلية حقوق، بالإضافة إلى رفع كفاءة المكتبة وقاعة الدراسات العليا بكلية التربية.وذلك بتكلفة إجمالية 860 مليون جنيه