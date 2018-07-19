وزير التعليم العالي يشهد فعاليات الختام ليوم العلوم الألماني

المال- خاصأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الدور المهم الذى تضطلع به هيئة التبادل العلمى الألمانية DAAD فى تقديم المنح الدراسية للباحثين والأكاديميين المصريين، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التى تجمع مصر وألمانيا فى جميع المجالات، وبصفة خاصة المجالات العلمية والبحثية، ج

المال- خاص

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الدور المهم الذى تضطلع به هيئة التبادل العلمى الألمانية DAAD فى تقديم المنح الدراسية للباحثين والأكاديميين المصريين، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التى تجمع مصر وألمانيا فى جميع المجالات، وبصفة خاصة المجالات العلمية والبحثية، جاء ذلك على هامش فعاليات الحفل الختامي ليوم العلوم الألماني، الذي نظمته هيئة التبادل العلمي الألمانية DAAD مساء أمس الأربعاء للعام السابع على التوالي تحت عنوان “خلق فرص عبر العولمة”، تحت رعاية يوليوس جورج لوى السفير الألماني بالقاهرة، وبحضور رومان لوكاشايتر مدير المكتب الإقليمي لهيئة التبادل العلمي الألمانية، بمقر الهيئة.

وأضاف عبد الغفار أن مصر وألمانيا لديهما تاريخ طويل من التعاون العلمي في العديد من المجالات العلمية والبحثية، مشيرا إلى العام المصري الألمانى للعلوم والتكنولوجيا 2007، وأوجه التعاون بين الوزارة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي في التمويل المشترك لتقديم منح دراسية طويلة الأجل للحصول على درجة الدكتوراه من كبرى الجامعات الألمانية، فضلا عن المنح قصيرة الأجل لجمع المادة العلمية.

وأشاد الوزير بفعاليات هذه الاحتفالية التى ضمت 350 باحثا مصريا للتعرف على أنظمة التعليم والمنح المتاحة للدراسة في الجامعات الألمانية، وكذلك الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالباحثين، وخطوات التقدم للحصول على المنح في مختلف التخصصات العلمية، بالإضافة إلي قيام الأساتذة الألمان من بعض الجامعات الألمانية بتوضيح طبيعة الدراسة فى ألمانيا أمام الباحثين المشاركين فى هذه الاحتفالية.

وأشار إلى أن ألمانيا من الدول المفضلة لدى الباحثين المصريين لما تقدمه من تسهيلات لهم، بالإضافة إلى جودة النظام التعليمي في الجامعات الألمانية، مشيرا إلى أن هناك 112 باحثا مصريا يدرسون في ألمانيا حاليا في إطار برنامج منح دكتوراه طويلة الأجل GERLS ، موضحا أن برنامج التعاون المصري الألماني في مجال المنح أثمر عن تخريج أكثر من 700 باحثا حتى الآن منذ تدشين البرنامج عام 2008.

من جانبه قال رومان لوكاشايتر مدير المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي في القاهرة أن بلاده تشجع الباحثين المصريين على التقدم للمنح التي تقدمها الجامعات الألمانية، مؤكدا أن الاستراتيجية الألمانية للعلوم تتركز على التغلب على التحديات الدولية مثل التغير المناخي، وأمن الغذاء، والطاقة المتجددة، ودعم التنمية في الدول النامية، مشيدا بالتعاون البناء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية في تعزيز العلوم والتكنولوجيا، والذي تجسد في أكثر من 60 برنامجا للتعاون العلمي بين مصر وألمانيا.

وفي ختام فعاليات الحفل قدم الوزير درع وزارة التعليم العالي، لـ رومان لوكاشايتر تقديرا منه على ما قدمه من جهود لتعزيز التعاون المصري الألماني في مجال العلوم والتكنولوجيا، وبمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمكتب الإقليمي لهيئة التبادل العلمي الألمانية DAAD.

