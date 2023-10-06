وزير التعليم العالي يشهد حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، حفل تخريج دفعة 2023 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، ود. ياسر السنباطي نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وأولياء الأمور .

وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل، وجه الوزير التهنئة للخريجين الجدد وأسرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معربًا عن تقديره للدور العلمي الهام الذي تؤديه الأكاديمية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الدعم اللا محدود للقيادة السياسية لتحقيق النهضة التعليمية في مصر.

كما نقل الوزير تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأسرة الأكاديمية والخريجين، مثمنًا دور الأكاديمية في تأهيل خريجين لاقتحام سوق العالم المحلي والعربي، معتبرًا إياها نموذجًا للتعاون والترابط العربي في مجال التعليم والبحث العلمي.

وأضاف الوزير أن هذا الحفل جاء مواكبًا لبداية عام دراسي جديد ليقدم للطلاب نموذجًا يحتذونه، وأن الاجتهاد والعمل يؤدي حتمًا للنجاح، كما يواكب الاحتفال أيضًا ذكرى غالية على كل عربي، وهي احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن الانتصار الذي تحقق لم يكن انتصارًا مصريًا فحسب بل كان انتصارًا عربيًا عظيمًا تجسدت فيه معاني التعاون والشراكة بين الدول العربية.

وأكد الوزير أن الأكاديمية تعد نموذجًا وتجربة للنجاح العربي المشترك على أرض مصر، لافتًا إلى الدور الهام الذي تؤديه الدولة المصرية ليتحقق لمؤسسات التعليم العالي النجاح.

وأشاد الوزير بالدور الهام للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تقديم العلم المتطور لأبناء مصر والعالم العربي، كما دعا الوزير الخريجين الجدد إلى أهمية الإطلاع الدائم بكل ما هو جديد في مجال تخصصهم عالميًا، والعمل على تطوير المهارات العلمية والتطبيقية لديهم لضمان تحقيق الريادة في مجال تخصصهم سواء على الصعيد العالمي أو المحلي.

وأكد إسماعيل عبد الغفار أن الأكاديمية حققت إنجازات علمية متميزة، وأصبحت مؤسسة علمية ذات ثقل دولي وإقليمي ومحلى، حيث تقدم الأكاديمية برامج علمية مشتركة مع العديد من الجامعات الدولية.

وأكد د. إسماعيل عبد الغفار أن دور الأكاديمية لم ينته عند تقديم الدرجات العلمية في المجالات المختلفة التي تختص بها، وإنما تقوم أيضا بتوفير فرص لطلابها لتوسيع آفاقهم وخبراتهم العلمية والثقافية والاجتماعية من خلال توفير فرص متعددة لزيارة الجامعات في أوروبا وأمريكا، وأسبانيا، وذلك من خلال اتفاقيات التعاون المبرمة مع العديد من الجامعات المرموقة.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري احتفلت بتخريج 306 طالب من أبنائها بفرع الدقي وفرع القرية الذكية من دول (مصر، السودان، العراق، ليبيا، اليمن) دفعة يوليو وسبتمبر 2023 ممن حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الإدارة والتكنولوجيا وكلية النقل الدولي واللوجستيات وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية اللغة والإعلام وكلية القانون.