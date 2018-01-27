وزير التعليم العالي يشارك في القمة الأفريقية بأديس أبابا

المال - خاصوصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للاشتراك في الاجتماع الأول للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا، على هامش أعمال الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية، ضمن الوفد الرسمي المصاحب للرئيس عبد الفتاح

المال – خاص

وصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للاشتراك في الاجتماع الأول للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا، على هامش أعمال الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية، ضمن الوفد الرسمي المصاحب للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع مناقشة إستراتيجية الدول الأفريقية لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز قدرات الشباب الأفريقى لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، ولتحقيق الأجندتين الأممية الأفريقية للتنمية.