وزير التعليم العالي يسلم جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية 2020 اليوم

تحتفل جامعة الدلتا اليوم، بتوزيع جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية البحثية السنوية 2020، للفائزين من العلماء في مجالاتها الثلاثة الطبية والهندسية والذكاء الاصطناعي.

ويسلم الجوائز، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، كما يسلم جائزة الرواد لهذا العام والتى فاز بها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق.

وتقام احتفالية توزيع جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية مساء اليوم، بحضور عدد من رموز البحث العلمى فى مصر وأعضاء لجان تحكيم الجائزة.

وأكد الدكتور أسامة ربيع نائب رئيس جامعة الدلتا أن جائزة محمد ربيع ناصر العلمية البحثية والتى تنظمها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا سنوياً وتحمل اسم رئيس الجامعة تأتى تاكيداً على توجه الجامعة نحو دعم وتحفيز و تشجيع علماء مصر وباحثيها على مداومة العطاء العلمى.

وتعكس الجائزة حرص الجامعة على مواكبة التطورات المتسارعة فى البحث العلمى لتطوير المعرفة والاستكشافات التى تنهض بمشروعات التنمية بالدرجة المأمولة فى النجاح خاصةً فى جانبها الاقتصادى والتنموى وتشجيعًا لشباب الباحثين في مجال العلوم التطبيقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة التى تعمل الدولة على تحقيقها.

وقال ربيع إن لجان التحكيم الجائزة ضمت شخصيات علمية مصرية رفيعة من بينها الدكتور محمد عوض تاج، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خالد، وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس السابق.

وأشار ربيع الى أن 75 من الباحثين من جميع الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية المتعددة بمصر، تقدموا في الفروع الثلاثة لجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر، والتي تصل قيمتها إلي 500 ألف جنيه.