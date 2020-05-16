وزير التعليم العالي يجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات عبر الفيديو كونفرانس

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري في جلسته رقم 700، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وناقش المجلس الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها أثناء عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، بمجرد إنهاء فتره تعليق الدراسة.

وطالب د. خالد عبدالغفار السادة رؤساء الجامعات بوضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.

كما وجه الوزير، رؤساء الجامعات بوضع المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية للعام الجامعي 2020/ 2021.

وأشاد الوزير بالمستوى الذي وصلت إليه المدن الجامعية وقيامها باستقبال المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة المدن الجامعية وتطويرها بشكل مستمر.

واعتمد المجلس القرارات التي تم اتخاذها في جلسته رقم 699 التي عقدت بتاريخ 18 ابريل ، وجلسته الممتدة التي عقدت بتاريخ 7 مايو، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019/ 2020.

واستعرض الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، مقترح إنشاء بوابة موحدة للجامعات المصرية لرفع محتوى التعلم الإلكتروني بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في مجال الإلكترونيات.

وناقش المجلس مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة الوادي الجديد بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية باشتراك الجامعات المصرية في تعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطري.

ووافق المجلس على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، وبدء الدراسة بكلية الطب البيطري وإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات جامعة العريش، إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الفيوم.

كما وافق على إنشاء كلية علوم التغذية بجامعة حلوان ومشروع اللائحة الداخلية المقترحة لها.

وناقش المجلس مقترح معايير تقييم مسابقتين بين الجامعات المصرية عن شكل الجامعات والتعليم أثناء وبعد أزمة فيروس كورونا.