وزير التعليم العالي يتوقع بقاء أماكن شاغرة بكليات الهندسة للمرحلة الثانية من التنسيق

وأكد أن هناك نحو 30 ألف طالب بشعبة علمي علوم حاصلين على مجاميع أعلى من 400 درجة، بارتفاع العام الماضي

قال الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن هناك نحو 30 ألف طالب بشعبة علمي علوم حاصلين على مجاميع أعلى من 400 درجة، بارتفاع العام الماضي.

الكليات الطبية مرجحة للاكتمال لارتفاع المجاميع

وتوقع عبدالغفار اكتمال أعداد ما يطلق عليه كليات القمة بالشعبة العلمية خلال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020-2021، نتيجة ارتفاع المجاميع.

كما توقع الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدي البلد، تبقى أماكن شاغرة في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للمرحلة الثانية من التنسيق.

وقال إنه من المرجح اكتمال كليات الإعلام والسياسة والاقتصاد والألسن، في المرحلة الأولى للتنسيق، فيما يخص الشعبة الأدبية.

ونوه الوزير إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع أعلى من 95٪، يبلغ 66 ألف طالب، بنسبة 30٪ من طلاب الثانوية العاملة.

والحاصلين على مجاميع أعلى من 90٪ نحو 112 ألف طالب.

ونصح الوزير الطلاب بعدم كتابة رغبات التنسيق على أساس المجموع، وإنما على أساس التخصص المفضل.

ما بين 20 إلى 25٪ من طلاب كلية القمة يتعثرون في العام الجامعى الأول

وقال عبدالغفار إلى أن ما بين 20 إلى 25٪ من طلاب ما يطلق عليه كليات القمة يتعثرون في العام الجامعى الأول.

وأشار الوزير إلى أن الموروثات الثقافية مازالت تصنف كليات الطب والصيدلة والأسنان على إنها كليات القمة.

الوزير: فرص سوق العمل تتجه نحو التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

واستكمل الوزير إلى أن هناك تغيرات كبيرة في احتياجات سوق العمل.

وواصل أن الفرص تتجه نحو التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، والذي يتوافر فيه فرص عمل بعوائد مرتفعة.

وطالب الوزير الطلاب بالتفكير جيدا قبل تحديد رغبات الالتحاق بالجامعات، وعدم إعطاء الأرقام السرية لأحد.

ونصح الوزير الطلاب بالتوجه إلي معامل الكمبيوتر بالجامعات ، حال عدم توفر الإنترنت أو الخبرة الكافية لكتابة الرغبات.

وأشار الوزير إلى أنه يوجد بالجامعات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقادرين على مساعدة الطلاب في كتابة الرغبات.

وقال الوزير إن اليوم الأول من تنسيق الجامعات 2020-2021، سار بشكل منتظم.

ولفت إلي أن موقع التنسيق الإلكتروني دخل عليه آلاف الطلاب لتسجيل رغباتهم، خلال اليوم الأول.