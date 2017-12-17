وزير التعليم العالي يتفقد معهد الحاسبات والعلوم الإدارية بالتجمع الأول

لمتابعة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول المال - خاص قام د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم بزيارة مفاجئة للمعهد العالي للحاسبات والعلوم الإدارية بالتجمع الأول، يرافقه أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة؛ للوقوف على استعداد المعهد لامتحانات نهاية الفصل الدر

لمتابعة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول





المال – خاص

قام د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم بزيارة مفاجئة للمعهد العالي للحاسبات والعلوم الإدارية بالتجمع الأول، يرافقه أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة؛ للوقوف على استعداد المعهد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأكد عبد الغفار خلال تفقده للمعهد انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول ومستوى الانضباط داخل المعهد، مشيرًا إلى ضرورة استفادة جميع الطلاب بالمعهد من الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والاجتماعية؛ نظرًا لدورها الهام في تكوين الشخصية المتكاملة للطلاب.

وخلال الزيارة تفقد الوزير مدرجات المعهد وقاعات الدراسة، واستمع لآراء الطلاب وانطباعاتهم حول مستوى الامتحانات، والخدمة التعليمية التي تقدم لهم داخل المعهد.

كما أكد د. خالد عبد الغفار على أهمية وجود خطة بالمعهد لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة خلال إجازة نصف العام ، مشيرًا إلى ضرورة الارتقاء بإمكانيات المعهد وقدراته التعليمية وفق معايير الجودة والتميز التكنولوجية.

كما التقى الوزير بأعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وأجرى معهم حواراً مفتوحا أكد خلاله على أهمية تحقيق الانضباط ودعم التواصل بين الأساتذة والطلاب، والالتزام بالضوابط واللوائح، مشدداً على استمرارية متابعته وزياراته الميدانية المفاجئة لكافة المعاهد العليا على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.