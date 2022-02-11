وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى جامعة بورسعيد غدًا

يستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد غدًا السبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والمكلف بوزارة الصحة حاليًا.

ومن المزمع أن يتضمن جدول زيارة الوزير تفقد الأعمال والتجهيزات لمستشفى جامعة بورسعيد، بتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه، والذي سيكون بمثابة نقلة طبية كبيرة لإقليم القناة وسيناء، لتقديم خدمة طبية ورعاية متميزة.

ويتكون المستشفى من 3 مبان رئيسية متصلة، و5 طوابق على مساحة كلية 36 ألف متر مربع، ومساحة إنشائية 13 ألفا و500 متر مربع، بسعة 500 سرير، و16 غرفة عمليات، و6 غرف للمناظير، و13 عيادة، و15 غرفة أشعة، و15 قاعة محاضرات.

وكان الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة قد أعلن عن قرب افتتاح العيادات الخارجية لخدمة اهالى القناة وسيناء. الدكتور ايمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد

فيما تشمل جولة الدكتور خالد عبد الغفار الوحده الصحيه بالحى الاماراتى والمركز الطبي بأرض النوادى ومستشفيات التابعه لهيئة الرعايه الصحيه السلام والرمد والنصر والأخيرة حصلت خلال عام ٢٠٢١ على الإعتماد والجوده وقدمت المستشفى ٤٥٠ ألف خدمه طبيه لمنتفعى التأمين الصحى الشامل حتى الآن وهى اول مستشفى تحصل على درجة الإعتماد القومى من منظمة الاسكوا العالميه

وأكد الدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعايه الصحيه ببورسعيد التى تتبعها المستشفيات المقرر للوزير زيارتها غدا ترحيبه بالزياره لافتا إلى أن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة أكد على أهمية توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبيه لمرضي كورونا لافتا إلى إعتماد مستشفيات الرمد والزهور مؤخرا طبقا لمعايير إعتماد المستشفيات والمعتمده دوليا من جمعية الأسكوا العالميه مما يعنى جودة الخدمات الصحيه المقدمه للمرضى

وقال شعبان أن ١٧ منشأة صحيه تابعه للهيئه ببورسعيد تحصل على درجة الإعتماد الدوليه وتشمل ٣ مستشفيات بجانب ١٤ مركز ووحدة صحيه مما يدلل على جودة الخدمه الصحيه للمواطن ونجاح منظومة التأمين الصحى الشامل

مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعايه الصحيه ببورسعيد

وكانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اطلقت مؤخرا حملة بعنوان: “معا خطوة للأمام” تستهدف تعريف مقدمي الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية بخطوات التسجيل والاعتماد بالهيئة كخطوة أولى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتمر اعتماد جودة المنشأة الصحيه بمرحلتين: الأولى التسجيل، والذي يتم منحه بعد التأكد من توافر المتطلبات الأساسية للجودة والسلامة بالمنشأة، ثم مرحلة الاعتماد الذي يتم منحه عند الالتزام الكامل بجميع المعايير وبجميع التفاصيل التي تأتي داخل كل معيار.

وفى سياق متصل تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ٱخر تطورات الموقف الحالي مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة.

، لاستعراض أخر التطورات حول الوضع الراهن للفيروس الحالي، وجهود الأطقم الطبية في تطعيم المواطنين باللقاح المضاد للفيرس المستجد.

و ناقش محافظ بورسعيد الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث استمع لشرح موجز من الحضور عن جهود مواجهة الفيروس وتطورات الوضع، ومعدلات تلقى المواطنين للقاح المضاد للفيروس ، مشددا على أهمية تلقي لقاح كورونا لجميع المواطنين لمواجهة تداعيات الفترة الراهنة.