وزير التعليم العالي يتفقد كلية دار العلوم ومركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا (صور)

زار د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي صباح اليوم مقر جامعة المنيا، برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ود.عصام فرحات القائم بعمل رئيس جامعة المنيا.. وذلك للاطمئنان على استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وتفقد عددا من المنشآت الجديدة بها.

كما رافق الوزير في زيارته أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ود.هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي.. بالإضافة إلى نواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، .

بدأ الوزير زيارته للجامعة بتفقد سير الأعمال التجهيزية داخل مبنى كلية دار العلوم الجديد، والمقرر افتتاحه مع بداية العام الدراسي الجديد.

وبلغت التكلفة الإجمالية لمبنى كلية دار العلوم 100 مليون جنيه، ويُقام على مساحة 3700 م2.

ويضم المبني جناحًا للخدمات التعليمية، يتكون من 16 مكتبًا للشئون الإدارية والمالية، وشئون الطلاب والخريجين والدراسات العليا، و12 فصلاً تعليميًّا، بسعة 200 طالب للفصل الواحد،.

بالإضافة إلي 8 معامل، بسعة 50 طالبًا، و4 معامل صوتيات، بسعة 70 طالبًا، و6 مدرجات، بسعة 500 طالب للمدرج الواحد، ومدرج بسعة 1000 طالب، ومكتبة عامة، تسع 600 قارئ، ومكتبة دراسات عليا، وكافتيريا، ومصلى.

كما تضم الكلية مبنى إداريًّا وأكاديميًّا، به مكاتب لقيادات الكلية، بالإضافة إلى 7 أقسام دراسية، وقاعتين لمناقشة الرسائل العلمية، تسع 300 فرد، وقاعة ضيافة، فضلاً عن 14 غرفة كنترول للامتحانات.

ومن ناحية أخرى، تفقد الوزير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، والذي يأتي في إطار خطة الجامعة المتكاملة نحو التحول الرقمي، ويستوعب ما يزيد عن 4000 جهاز حاسب آلي.

وأثني علي إمكانيات المركز التي ستعمل على تحقيق أهدافه الرامية إلى تطوير وتحديث برامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها.

وذلك بما يتوافق مع أعداد الطلاب، وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة.

إضافة إلى تأهيل الكادر الإداري والفني على ما يستجد من تحديث وتطوير على الأنظمة، وتكوين بنوك الأسئلة.

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكافة الجامعات والمعاهد المصرية، وأنها تُمثل جزءًا من منظومة التحول الرقمي التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها وفقًا لرؤية مصر (2030).

ومن جانبه، أشار د.عصام فرحات إلى نجاح الجامعة في أداء الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي (طب، صيدلة، طب أسنان، تمريض) بكامل أعدادهم بالأسبقية الأولى بالجامعات للاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/ 2022.

وذلك بسعة 1080 جهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى إعداد كافة كبائن الحاسب الآلي والقاعات التي تستوعب باقي الأسبقيات؛ حتى تصل إلى العدد المستهدف في الأعوام القادمة، بما يُمكن جميع طلاب الجامعة من أداء اختباراتهم الإلكترونية على النحو الأمثل.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المنشآت والتوسعات الجديدة بجامعة المنيا تعكس قدر الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للجامعات الحكومية.

وذلك بهدف لارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية والبحثية، وتعظيم مكونات البنية التحتية بها، لإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، تُساعد الطلاب على اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن الجامعات الحكومية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الثماني الماضية إلى 27 جامعة، مقارنة بـ 24 جامعة في عام 2014.

وتم إضافة جامعات (الوادي الجديد، مطروح، الأقصر) .

كما تم زيادة عدد الكليات الحكومية إلى 516 كلية، فضلاً عن التوسع في البرامج الجديدة؛ بما يؤكد على دعم الدولة المصرية للتعليم العالي من خلال منظومة الجامعات الحكومية.