وزير التعليم العالي يتفقد جامعة قناة السويس

المال خاص قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الثلاثاء بزيارة تفقدية لجامعة السويس صحبه فيها د. سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس وعمداء الكليات وبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة . استهل الوزير جولته التفقدية بزيارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتي شملت قاعات الدراسة وم

المال خاص

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الثلاثاء بزيارة تفقدية لجامعة السويس صحبه فيها د. سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس وعمداء الكليات وبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

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استهل الوزير جولته التفقدية بزيارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتي شملت قاعات الدراسة ومدرجات الكلية والمكتبة و استمع الوزير لشرح مفصل من د.جمال سلامة عميد الكلية عن إمكانات الكلية وأعداد الدارسين فيها.

وتأسست الكلية في العام الدراسي 2016-2017 وتضم 102 من الطلاب موزعين على الفرقة الاولى والثانية. كما تضم الكلية 120 طالبا في مرحلة الدراسات العليا

كما تفقد الوزير كلية هندسة البترول والتعدين برفقة د. عاشور عبد المجيد عويس عميد الكلية وأعضاء هيئات التدريس بالكلية

و تفقد الوزير معمل هندسة البترول ومعامل تحاليل المواد، وسلامة الاجهزة وجاهزيتها، كما تفقد الوزير قسم المناجم وقسم الفلزات والمواد وقسم التعدين وقسم التكرير وقسم العلوم والرياضيات وقسم الهندسة الجيولوجية،



واجرى الوزير خلال زيارته حديثا مع أحد الباحثين في مركز بحوث البترول والكيمياء الخضراء، حول مدى الاستفادة من الأجهزة المتوفرة في المعمل ومدى جاهزيتها.

كما تفقد الوزير معمل تكسير المواد الخام واللحام بالاحتكاك التقليبي وأجهزة قياس الضغوط والحرارة المرتفعة

وتفقد الوزير مركز أبحاث المواد، وجهاز الميكروسكوب الالكتروني الذي يتميز بخاصية التكبير إلى درجة مليون درجة، وتصوير جميع أنواع مواد الصلب والخلايا المجففة ، كما اطمأن الوزير على حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشملت زيارة د. عبد الغفار كلية التعليم الصناعي واستمع لشرح من د. دسوقي عيد عميد الكلية حول منشآت الكلية ومعاملها حيث تضم الكلية معمل الطاقة المتجددة ومعمل القوى الكهربائية ومعمل تركيبات الكهرباء ومعمل التربة والأساسات ومعمل خواص مواد الإنشاء حيث يبلغ عدد الطلاب المقيدين في الكلية 640 طالبا بمختلف الفرق الدراسية، حيث تفقد الوزير ورش الطباعة والتطريز وورش الملابس الجاهزة وورش التريكو وورش النسيج والحاضنة التكنولوجية في الكلية

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كما قام د. عبد الغفار بجولة في أروقة كلية الحاسبات والمعلومات صحبته خلالها د. يمن مبارك عميدة الكلية حيث تفقد معامل الحاسب الآلي ووحدة الجودة والاعتماد ووحدة تكنولوجيا المعلومات

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كما تفقد الوزير أعمال الإنشاء في كلية الطب والمستشفى الجامعي المقرر الانتهاء منها منتصف العام الجاري.

واقترح استغلال المساحة الكبيرة المقام عليها المجمع الطبي في إضافة كليات جديدة للجامعة مثل كلية العلاج الطبيعي أو الصيدلة والتصنيع الدوائي.

ووجه الوزير بضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال الإنشائية بجامعة السويس حتى تعمل الجامعة بكامل طاقتها لخدمة المجتمع المحلي وتقديم خدمة تعليمية متميزة لمجتمع القناة والمساهمة في جهود الدولة في تنمية المنطقة في إطار الخطة الاستراتيجية للتنمية في مصر 2030.