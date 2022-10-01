وزير التعليم العالي يتفقد جامعة بنها الأهلية للاطمئنان على انتظام الدراسة (صور)

استهلّ د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جولاته التفقدية لعدد من الجامعات بتفقُّد جامعة بنها الأهلية في مدينة العبور، وذلك في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

وذلك برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ود. جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ود. سليمان مصطفى المُشرف العام على جامعة بنها الأهلية، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية، وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الزيارة تفقَّد الوزير المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن سيادته على توفير كل الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

وأجرى الوزير حديثًا مع عدد من طلاب الجامعة، مؤكدًا أهمية استعدادهم لبدء مرحلة جديدة في حياتهم الجامعية، وأن يستمروا في الاطلاع على كل ما هو جديد، والاعتماد على البحث والفهم.

وأشاد د. عاشور بالانتهاء من جميع الأعمال التنفيذية بمباني الجامعة التي تم افتتاحها لبدء الدراسة بها.

وأكد الوزير أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لباقي مباني الجامعة، قبل بدء العام الدراسي المقبل، مع الالتزام بكل معايير الجودة والسلامة والأمان لكل المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية راقية للطلاب.

وأثنى الوزير على الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة.

كما أكد الوزير أهمية تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛وذلك ضمانًا لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع تأكيد تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها؛ لكي يتعرف الطلاب عليها.

وأوضح الوزير أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية يرجع إلى الحاجة الضرورية للتوسع فى البرامج الجديدة.

فضلًا عن الاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًّا.

بالإضافة إلى إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواكبة التطور المعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي، والمساهمة في تنمية المدن الجديدة.

وقال د. عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جامعة بنها الأهلية تقع في مدينة العبور، وتُقام على مساحة 37 فدانًا، بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات جنيه، وتطرح الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022/ 2023.

حيث تطرح كلية الهندسة برامج هندسة التصنيع والمواد، هندسة الميكاترونيكس والأتمتة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، هندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات.

وتقدم كلية علوم الحاسب برامج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، اللغويات الحاسوبية، علوم البيانات، تطوير البرامج والتطبيقات، الواقع الافتراضي والمعزز.

وتضم كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال برامج إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، الإحصاء والتأمين، التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولى، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال.

وتشمل كلية الفنون البصرية والتصميم برامج التصميم الداخلي والأثاث، فنون الميديا والإعلام، النحت والتشكيل المعماري والترميم.

وكلية الطب تطرح برنامج الطب البشري.

الجدير بالذكر أن الدراسة بدأت في 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، خلال العام الدراسي 2022/ 2023، وتشمل 12 جامعة هي:

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة حلوان الأهلية

جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة بنها الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

وتُقدم تلك الجامعات العديد من البرامج الدراسية المتميزة والحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل المُستقبلي.