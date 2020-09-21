وزير التعليم العالي يتفقد «إيفا فارما» للأدوية لمتابعة مشروع تصنيع المواد الخام لمكافحة كورونا

تصنيع المواد الخام للأدوية في مصر بدلاً من استيرادها من الخارج

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس ، مركز منير أرمانيوس للأبحاث الدوائية “MARC”، إحدى مراكز الأبحاث الدوائية.

تهدف جولة الوزير لمتابعة جهود المركز في عدد من الأبحاث الهامة بمجال صناعة الأدوية، واللقاحات البشرية والبيطرية.

كما تفقد الوزير عدة مشروعات تعمل عليها شركة إيفا فارما، من بينها تصنيع المواد الخام للأدوية في مصر بدلاً من استيرادها من الخارج ، وهو المشروع الذي بدأه المركز بالتركيز على دواء “رمديسيفير”، أحد الأدوية المُضادة للفيروسات المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

كما اطلع الوزير على عملية تصنيع المواد الخام للأدوية في المركز.

رافق الوزير في جولته ، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية والعضو المنتدب لشركة “إيفا فارما” المالكة لـ”MARC”.

وأكد عبدالغفار، مساندة الدولة المصرية لكافة الجهود الجادة في مجال البحث العلمي، ودفع الصناعات الوطنية الجادة إلى الأمام، والوصول بها إلى العالمية.

وطالب الوزير، بزيادة فرص التدريب العملي للطلاب في كليات الصيدلة داخل المركز.

وأشاد الوزير ، بالامكانيات والتقنيات المتقدمة التي يتمتع بها مركز منير أرمانيوس للأبحاث الدوائية، والتي تساعد في تطوير صناعة الدواء في مصر، التي تولي القيادة السياسية لها أهمية بالغة.

وأعرب الدكتور محمود صقر عن سعادته لتواجده في المركز الذي يعد صرح علمي وبحثي متميز.

وأكد صقر اهتمام القيادة السياسية، بالبحث العلمي الذي سيمنح مصر القدرة على الاستمرار في عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في جميع نواحي الحياة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رياض أرمانيوس، أن هناك عدة مشروعات انتهت منها “MARC” مؤخراً، ومنها توفير “انهالكس”، وهو بخاخ وكبسولة تساهم في علاج مرضى السدة الرئوية المزمنة.

كما تم طرح العديد من الأدوية التي تم إجراء الأبحاث عليها ودراستها داخل المركز.

ولفت إلى أنه تم طرح العديد من أدوية مرضى السكري على سبيل المثال، وتم توفير عدداً من المواد الفعالة في دواء واحد، بدلاً من شراء المواطنين لأكثر من دواء، مما يعمل على تقليل الأثار الجانبية.

وأشار أرمانيوس إلى قيام المركز بتوفير تدريبات عملية استمرت لمدة 7 أسابيع، وشارك فيها نحو 3000 طالب، من 32 جامعة مختلفة، ونجح في إتمامها نحو 2793 طالب، ووعد بتلبية مطالب الوزير بزيادة فرص التدريب للطلاب خلال الفترة المقبلة.