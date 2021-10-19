وزير التعليم العالي يبحث مع وفد جامعة ليون (جون مولان 3) الفرنسية آليات التعاون العلمي والثقافي

تجديد الاتفاقية التي تم توقيعها بين كليتي الحقوق بجامعتي عين شمس وليون



التقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء وفد جامعة ليون (جون مولان 3) الفرنسية ، على هامش زيارة الوفد لمصر خلال الفترة من 18 – 23 أكتوبر الجاري.

وترأس فد جامعة ليون (جون مولان 3) الفرنسية ، مانويل جوبيرت نائب رئيس الجامعة لشئون أوروبا والعلاقات الدولية ، وبحث الجانبان آليات التعاون العلمي والثقافي، وتبادل الزيارات والمهمات العلمية على مستوى الأساتذة والطلاب، وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

كما تناول الجانبان، إمكانية تجديد الاتفاقية التي تم توقيعها بين كليتي الحقوق بجامعتي عين شمس وليون، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات أخرى بين الجامعتين في تخصصات الآداب، واللغات، وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في النواحي التعليمية والأكاديمية.



وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض الوزير نماذج التعاون بين البلدين، ومنها توقيع اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والتي تعد ركيزة للتعاون الأكاديمى المصري الفرنسي.



وأشار الوزير إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية في استحداث برامج وتخصصات جديدة تتطلبها سوق العمل.

واستكمل أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية.

وتطرق عبالغفار إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.

كما ثمن الوزير الاتفاق الذى تم عقده بين جامعتي العلمين الدولية وليون (جون مولان3) بهدف تبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ومنح درجات علمية مشتركة بين الجامعتين.

وأشار إلى أهمية هذا الاتفاق في دعم التعاون الأكاديمي بين البلدين، وتبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية.

ومن جانبه، أعرب د.عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية عن تقديره لهذا الاتفاق، والذي يأتي في إطار جهود الجامعة للتوسع في الشراكات مع الجامعات المتميزة علميًّا وتعليميًّا.

ولفت الكردي إلى أنه في ضوء التعاون مع جامعة ليون، تم بدء برنامج الاتصال والإعلام هذا العام بجامعة العلمين.



ومن جانبه، أثنى وفد جامعة ليون على الاتفاقات التي تم توقيعها مع جامعتي العلمين الدولية وعين شمس.

واشاد بما حققته مصر في تطوير منظومة التعليم العالي خلال الفترة الماضية.

وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر؛ باعتبارها شريكًا هامًا لفرنسا فى شتى المجالات، خاصةً في مجالي التعليم والبحث العلمي.

وقال إن زيارته لجامعات العلمين الدولية، وعين شمس، والجامعة الفرنسية بالقاهرة، بهدف تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون معها.