وزير التعليم العالي يبحث آليات تنمية الأرصدة المالية لصندوق العاملين بالجامعات الحكومية

ترأس أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.

وذلك بحضور د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ود. عاطف العوام المُستشار المالي للوزير، والمُستشار سامح سيد المُستشار القانوني للوزير، وأعضاء مجلس الصندوق.

وناقش الاجتماع، الموقف المالي للصندوق والإجراءات التنفيذية لتفعيل قرارات المجلس، إضافة إلي بحث آليات تنمية الأرصدة المالية للصندوق خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير اهتمامه الشديد بجميع العاملين الإداريين بالجامعات، باعتبارهم شُركاء أساسيين في الجهود المبذولة لضمان نجاح العملية التعليمية.

وأبدي الوزير تفهمه الكامل لمطالبهم المالية، وسعيه الجاد لتحقيق استقرارهم المادي، وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.

كما أكد عاشور حرصه على استكمال وتفعيل دور الصندوق بما يحقق مصالح العاملين الإداريين بالجامعات.

ورحب الوزير بجميع مقترحات أعضاء المجلس، والتي من شأنها تعظيم دور الصندوق، في تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات.

وخلال الاجتماع، أكد د. عاشور ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية من أجل تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات بشكل أفضل في المُستقبل.

ومن جانبه، أشاد د. منصور حسن بالدور الهام للعاملين الإداريين بالجامعات لضمان نجاح سير العملية التعليمية.

وأشار إلي أهمية تحسين أوضاعهم بما يتفق مع رؤية مصر 2030، من خلال تقديم مختلف الخدمات الصحية، والاجتماعية، والترفيهية.