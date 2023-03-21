وزير التعليم العالي يؤكد أهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز التواصل مع المجتمع الابتكاري، مشيرا إلى أن ذلك من خلال جلسات الاستماع لشباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، واكتشافهم ودعمهم لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلية والدولية.

وأشار إلى انطلاق برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات، وذلك كله في إطار تشجيع ربط مخرجات البحث العلمي بالجهات المعنية بالدولة لتحويلها لمخرجات تخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يتم التكامل بين الأبحاث المختلفة استنادا إلى الطرق المعترف بها دوليا، لربط البحث العلمي والابتكار واحتياجات الدولة وخطة التنمية، وعلى مستوى العالم والتعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة من البحث العلمى فى الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية لتحقيق فلسفة البحث العلمي فى الصناعة.

وأشار إلى تطوير البحث العلمي وربطه بالصناعة والاحتياجات المختلفة فى عدد من القطاعات الهامة، قائلا: “فى عام 2014 كان لدينا 15696 باحث، أصبح هذا الرقم 38600 باحث، وقفزت مصر إلى المركز 26 عالميا، وهذا بدوره يعكس أهمية المراكز البحثية وأهميتها، متابعا:” تم اعتماد أكثر من 250 مليون جنيه لتمويل البحوث الزراعية واحتياجات الدولة فى هذا الإطار، إضافة لملف تصنيع السيارة والانتقال للسيارة الكهربائية وتحويلها لمنتج، إضافة لحصر حاملى الماجستير والدكتوراة لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري وفقا للدستور والقانون.

يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كان قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 2 أبريل، بعد مناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التعليم العالي.