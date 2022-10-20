وزير التعليم العالي ورئيس CEMTA يناقشان الخطط المستقبلية ومهام هيئة التدريب الإلزامي للأطباء

التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى د. أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء (CEMTA) والوفد المرافق له.. وذلك بحضور د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمستشار محمد منيسى المستشار القانونى للهيئة ووكيل مجلس الدولة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الخطط المستقبلية للهيئة، وآليات تطوير الأداء بها، والتي تم تحويلها إلى المجلس الصحى المصرى، وكذلك اللجان التابعة للهيئة، ومهامها.

وذلك فى إطار التنسيق بين الهيئة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى من أجل تحقيق أفضل الممارسات الطبية والصحية فى مصر.

وأكد الجانبان ضرورة التعاون الوثيق بين الهيئة، والمستشفيات الجامعية، ووزارة التعليم العالي.

وذلك لتدريب جميع منتسبى القطاع الصحى؛ بهدف النهوض بالمنظومة الطبية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمرضى.

وهنأ د. أحمد عثمان الدكتور ، أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار على جهوده خلال فترة توليه وزارة التعليم العالي ، كما هنأه علي توليه حقيبة وزارة الصحة والسكان.

وخلال اللقاء، استعرض د. أحمد عثمان إنجازت الهيئة وآليات تطوير الأداء بها.

وأشار إلى أن الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وتتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء.

كما تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات العلمية والتدريبية داخل الجمهورية.

وأوضح أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تطوير مستوى التدريب الطبى لخريجى كليات الطب؛ وذلك لتأهيلهم للممارسة الطبية الآمنة.

وأضاف أن الهيئة تقوم على إعداد وإجراء امتحان مزاولة المهنة للأطباء البشريين بالتعاون مع وزارة الصحة، وبنك المعرفة المصرى، وكليات الطب العسكرية.

وأكد رئيس الهيئة على دور الهيئة فى وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبى التخصصى على مختلف المستويات.

فضلا عن وضع مواصفات المؤسسات الطبية التى تمتلك مقومات التدريب فى مجالات الطب بتخصصاته المختلفة.

ووضع أسس تقييم الأطباء على مختلف المستويات؛ للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم لتقديم خدمة طبية على درجة عالية من الكفاءة.

بالإضافة إلى تحسين الممارسة الطبية، ونوعية الرعاية الصحية من خلال وضع معايير مهنية وتدريبية للحصول علي شهادة ممارسة وترخيص مزاولة المهنة وتجديدها، ودعم أعضاء المهن الطبية في تلبية هذه المعايير.

حضر اللقاء، سيد نبيل مدير مكتب رئيس الهيئة، رغدة رضا المشرف على الإدارة الإستراتيجية ومكتب أمين عام الهيئة.