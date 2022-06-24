وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يبحث مع سفير أوزباكستان سبل التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، السيد منصور بيك كليتشيف سفير أوزبكستان لدى مصر، لبحث سبل في مجالات (الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي).

يأتي ذلك في إطار تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين الدولتين، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

وزير التعليم العالي يستقبل سفير أوزبكستان

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تقديم أوجه الدعم للقطاع الصحي لأوزبكستان، مرحبا باستقبال المرضى من الحالات الحرجة بأوزبكستان لتلقي خدمات الفحص الطبي بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى تبادل الخبرات في نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال والمستحضرات الدوائية.

بحث التعاون في تدريب الأطباء والتمريض بتخصصات الأطفال والقلب والأورام

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بحث مع سفير دولة أوزبكستان، سبل التعاون في مجالات تدريب الأطقم من الفرق الطبية والتمريض في مجالات (الأطفال، القلب، الأورام)، علاوة على إرسال واستقبال وفود من الأطباء للبلدين بهدف نقل الخبرات العلمية بين الأطباء، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية «مصر 2030».

وأضاف أن الوزير استعرض الإنجازات التي حققتها مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار (100 مليون صحة).

عبدالغفار: 15 ألف جرعة أدوية فيروس سي من مصر لأوزبكستان

ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، حيث تم الاتفاق على تقديم شحنة تضم 15 ألف عبوة من أدوية علاج التهاب الكبد الوبائي فيروس سي لشعب دولة أوزبكستان.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير دعا السفير الأوزبكستاني لزيارة عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.

وذلك للاطلاع على سير العمل بالمنظومة الصحية المصرية، مؤكدا حرصه على فتح مجالات للتعاون بين البلدين، بما يساهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة لمواطني الدولتين.

عبدالغفار: منح للطلاب من أوزبكستان للدراسة في الجامعات المصرية

وأشار إلى أن الجانبين بحثا آليات تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها في أوزبكستان، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين (مصر وأوزبكستان)، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات المياه والطاقة، وتبادل الزيارات بين الأساتذة والخبراء في مصر وأوزبكستان.

وذلك لبحث سبل التعاون في البرامج التعليمية والمشروعات البحثية بما يخدم البلدين، وكذلك التبادل الطلابي.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير أكد تقديم منح للطلاب من دولة أوزبكستان للدراسة في مصر، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في تدريب الأطباء والأطقم الطبية بدولة أوزبكستان من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية؛ للاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة في مصر.

ومن جانبه، أشاد سفير أوزبكستان لدى مصر، بالاستراتيجيات التي تتبعها الدولة المصرية للارتقاء بالقطاع الصحي، ومدى كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لمواطنيها.

كما أشاد السفير بمجال التدريب الطبي المهني المقدم للأطباء وأطقم التمريض من خلال أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني.

ودعا السفير الاوزباكستاني، الدكتور خالد عبدالغفار، لزيارة مدينة طقشند عاصمة دولة أوزباكستان، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وكذلك الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العلامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة هاجر سيف النصر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.